Lợi dụng vợ đi làm công nhân hay vắng nhà, cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ

Xã hội 14/08/2018 15:19

Sau khi nghe con gái kể chuyện bị cha dượng nhiều lần giở trò đồi bại, người mẹ lập tức làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Hôm nay (14/8), Công an tỉnh Bến Tre cho biết đơn đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Trọng Phú (41 tuổi, ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, Bến Tre) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Lợi dụng vợ đi làm công nhân hay vắng nhà, cha dượng nhiều lần hiếp dâm con gái riêng của vợ - Ảnh 1

Lợi dụng vợ đi làm công nhân thường xuyên vắng nhà, Cao Trọng Phú đã nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Theo điều tra ban đầu, chị H.T.Đ. kết hôn với người chồng đầu tiên, có con gái riêng là cháu Q. (13 tuổi). Sau khi ly hôn, chị Đ. đi bước nữa với Phú, cả hai có với nhau một con chung. 

Một thời gian sau khi kết hôn, Phú đưa gia đình về huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sinh sống. Hàng ngày, chị Đ. đi làm công nhân tại một khu công nghiệp, Phú đi làm thuê tự do. 

Lợi dụng khoảng thời gian chị Đ. đi làm công nhân thường xuyên vắng nhà, Phú đã 12 lần giao cấu với con riêng của vợ. Đối tượng đe dọa cháu Q. không được kể chuyện này với ai.

Đến ngày 8/8/2018, cháu Q. kể cho mẹ nghe chuyện bị cha dượng nhiều lần giở trò đồi bại. Chị Đ. lập tức đưa con gái gửi tại nhà người quen, sau đó làm đơn trình báo công an hành vi của chồng.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Phú khai nhận toàn bộ sự việc. 

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

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“Chúng tôi thương mẹ lắm nhưng không biết phải làm sao. Giờ đây chỉ biết trông mong vào pháp luật, xử nghiêm minh kẻ phạm tội, răn đe những người khác cũng như để mẹ tôi được thanh thản phần nào nơi chín suối”, một người con cụ G. chia sẻ.

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