Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Thanh nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ là bé T. Để bé không dám kể với ai, sau mỗi lần giao cấu đối tượng này dùng nhiều lời đe dọa nạn nhân.

Hôm qua (9/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đặng Văn Thanh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Thành, xã Hòa Thanh, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em. Lợi dụng lúc vợ vắng nhà, Thanh nhiều lần đe dọa hiếp dâm con gái riêng của vợ - Ảnh: Internet Tại cơ quan điều tra, Thanh khai bắt đầu từ tháng 6/2016 y đã nhiều lần quan hệ với bé T. (sinh năm 2004, con riêng của vợ). Theo đó, lợi dụng lúc vợ không có nhà, Thanh dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đồi bại. Mỗi khi bé T. chống cự, Thanh đều dọa giết khiến nạn nhân sợ hãi.

Thời gian gần đây, những vụ cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ xảy ra ngày càng nhiều khiến dư luận vô cùng hoang mang. Mới đây nhất là vụ cha dượng hiếp dâm con gái riêng 14 tuổi của vợ đến mang thai. Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ đến có thai

Vào ngày 3/5 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Sơn (sinh năm 1975, ngụ tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé P. (sinh năm 2004, con riêng của vợ Sơn). Trước đó vào năm 2014, Sơn và chị L. (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Gia Lai) quen biết và bắt đầu có tình cảm với nhau. Mặc dù chị L. đã kết hôn một lần và có con riêng nhưng Sơn vẫn chấp nhận dọn về chung sống với mẹ con chị L. tại phường Đức Nghĩa. Bé P. bị cha dượng xâm hại đến mang thai gây phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet Vào đầu tháng 2/2018, nhân cơ hội chị L. vắng nhà, Sơn nhiều lần gọi bé P. vào phòng ngủ và giở trò đồi bại. Vì bị uy hiếp nên bé không dám kể với ai. Đến cuối tháng 3, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, chị L. đưa con đi khám thì phát hiện bé có thai. Người mẹ phải nhiều lần gặng hỏi thì bé mới nói bị cha dượng xâm hại nhiều lần. Ngay lập tức, chị L. trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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