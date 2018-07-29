Bé gái 15 tuổi bị chồng hờ của mẹ hiếp dâm đến mang thai: Không nhớ bị cha dượng xâm hại bao nhiêu lần

Xã hội 29/07/2018 13:42

Vì mẹ bận rộn mưu sinh, bé Đ. bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần dẫn đến mang thai khi chỉ mới 15 tuổi.

Vào ngày 25/7 vừa qua, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Bé gái 15 tuổi bị chồng hờ của mẹ hiếp dâm đến mang thai: Không nhớ bị cha dượng xâm hại bao nhiêu lần - Ảnh 1
Nguyễn Văn Đông nhiều lần hiếp dâm bé Đ. khiến bé mang thai và sinh con - Ảnh: Internet

Nạn nhân là bé N.T.Đ (sinh năm 2003, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình). Được biết bà N.T.T (sinh năm 1975, mẹ bé Đ.) là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Vì nhà nghèo lại không có học thức nên bà chỉ có thể làm nghề mua ve chai.

Đầu năm 2016, bà T. quen biết Đông. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Ban đầu, Đông còn phụ giúp bà T. đi mua ve chai nhưng sau đó thì tìm cách ở nhà.

Bé gái 15 tuổi bị chồng hờ của mẹ hiếp dâm đến mang thai: Không nhớ bị cha dượng xâm hại bao nhiêu lần - Ảnh 2
Lợi dụng sự ngây ngô của bé gái mới lớn, Đông nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ - Ảnh: Internet

Vì tin tưởng chồng hờ nên bà để Đông ở nhà với bé Đ. Không ngờ người đàn ông này lại hiếp dâm cô bé đến mang thai. Biết được sự thật này, bà T. vô cùng đau đớn. Do gia cảnh nghèo khó, không thể lo lắng, chăm sóc con gái mình nên bà luôn cảm thấy hối hận.

Kể từ khi bị cha dượng xâm hại đến sinh con, bé Đ. trở nên vô cùng nhút nhát, luôn cúi gầm mặt mỗi lần tiếp xúc với người lạ. Khi được hỏi về việc bị đối tượng Đông xâm hại, bé Đ. cho biết em không nhớ bản thân bị xâm hại bao nhiêu lần. Hiện tại, con trai của bé Đ. đã được 4 tháng tuổi và đang được bà ngoại chăm sóc.

Trước đó, sau khi phát hiện bé Đ. mang thai, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Theo kết quả giám định ADN, xác định được Nguyễn Văn Đông là cha ruột của đứa bé nên cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Vì khi bị xâm hại, bé Đ. chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Đông để làm rõ hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Mẹ đi vắng, bé gái 14 tuổi bị cha dượng "quan hệ" nhiều lần

Mẹ đi vắng, bé gái 14 tuổi bị cha dượng "quan hệ" nhiều lần

Viện KSND TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Đoài vì đã có hành vi giao cấu với con riêng của vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em giao cấu với trẻ em bé gái 15 tuổi bị xâm hại tình dục cha dượng hiếp dâm con riêng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày