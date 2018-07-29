Vì mẹ bận rộn mưu sinh, bé Đ. bị cha dượng hiếp dâm nhiều lần dẫn đến mang thai khi chỉ mới 15 tuổi.

Vào ngày 25/7 vừa qua, Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với đối tượng Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1977, trú tại thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi. Nguyễn Văn Đông nhiều lần hiếp dâm bé Đ. khiến bé mang thai và sinh con - Ảnh: Internet Nạn nhân là bé N.T.Đ (sinh năm 2003, ngụ xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình). Được biết bà N.T.T (sinh năm 1975, mẹ bé Đ.) là mẹ đơn thân, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ. Vì nhà nghèo lại không có học thức nên bà chỉ có thể làm nghề mua ve chai.

Đầu năm 2016, bà T. quen biết Đông. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Ban đầu, Đông còn phụ giúp bà T. đi mua ve chai nhưng sau đó thì tìm cách ở nhà. Lợi dụng sự ngây ngô của bé gái mới lớn, Đông nhiều lần hiếp dâm con riêng của vợ - Ảnh: Internet Vì tin tưởng chồng hờ nên bà để Đông ở nhà với bé Đ. Không ngờ người đàn ông này lại hiếp dâm cô bé đến mang thai. Biết được sự thật này, bà T. vô cùng đau đớn. Do gia cảnh nghèo khó, không thể lo lắng, chăm sóc con gái mình nên bà luôn cảm thấy hối hận.

Kể từ khi bị cha dượng xâm hại đến sinh con, bé Đ. trở nên vô cùng nhút nhát, luôn cúi gầm mặt mỗi lần tiếp xúc với người lạ. Khi được hỏi về việc bị đối tượng Đông xâm hại, bé Đ. cho biết em không nhớ bản thân bị xâm hại bao nhiêu lần. Hiện tại, con trai của bé Đ. đã được 4 tháng tuổi và đang được bà ngoại chăm sóc. Trước đó, sau khi phát hiện bé Đ. mang thai, gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Theo kết quả giám định ADN, xác định được Nguyễn Văn Đông là cha ruột của đứa bé nên cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Vì khi bị xâm hại, bé Đ. chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Bình có đủ cơ sở để khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Đông để làm rõ hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Mẹ đi vắng, bé gái 14 tuổi bị cha dượng "quan hệ" nhiều lần Viện KSND TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Đoài vì đã có hành vi giao cấu với con riêng của vợ.

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