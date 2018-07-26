Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm tòa còn tuyên bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân 15 triệu đồng.

Hôm qua (25/7), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Khánh Hòa đã đình chỉ xét xử phúc thẩm, quyết định giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù với bị cáo Nguyễn Tấn Sự (sinh năm 1994, ngụ thôn Trường Lộc, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa) về tội hiếp dâm vì bị cáo rút đơn kháng án.

Thấy cửa bị giật bung, bà T.A la lên và chạy ra ngoài, đối tượng Sự chạy theo ôm, kéo bà A. ngã xuống giường. Lúc này, váy của bà A. bị tốc lên nên Sự nảy sinh ý định đồi bại. Thấy bà la hét, chống cự, đối tượng bóp cổ bà đe dọa bắt bà A. nằm im, nếu không sẽ giết.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 26/6/2017, sau khi say rượu, đối tượng Sự đến nhà bà T.A (sinh năm 1948, ngụ thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa) giật cửa xin nước uống.

Vì sợ hãi nên bà A. nằm im cho Sự hiếp dâm. Khi đã thỏa mãn thú tính, Sự thản nhiên nằm lăn ra giường ngủ. Nhân cơ hội đó, bà A. đã gọi người nhà đến, bắt Sự đưa lên cơ quan công an.

Bà cụ 65 tuổi bị thanh niên 25 tuổi sát hại rồi hiếp dâm

Vào ngày 17/5 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1992, trú tại huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) về hành vi giết người, hiếp dâm.

Nạn nhân là bà L.T.P (sinh năm 1953, trú huyện Gò Dầu, Tây Ninh). Theo đó, sáng ngày 14/5 người nhà không thấy bà P. thì đi tìm. Sau đó, họ phát hiện bà đã tử vong trong nhà vệ sinh, trên người có rất nhiều vết thương nên đã báo cáo sự việc đến cơ quan công an.

Tại địa phương, Tâm là đối tượng có tiền án, chỉ mới ra tù - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tâm là đối tượng gây án. Qua quá trình đấu tranh, Tâm khai nhận sau khi phát hiện bà P. ở nhà một mình đã đột nhập vào nhà, giết rồi hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi gây án, Tâm trở về nhà sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại địa phương, Tâm có tiền án về tội cướp tài sản. Đối tượng này chỉ mới ra tù cách đây không lâu.