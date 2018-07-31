Không chỉ nhiều lần hiếp dâm con gái ruột, Hoàng còn có hành vi xâm hại hai bé gái khác trong xóm.

Sáng nay (31/7), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Long An đã có thông báo chính thức với báo chí về nghi án bé gái bị cha ruột hiếp dâm nhiều lần gây chấn động dư luận vào đầu tháng 6 vừa qua. Sau mỗi lần giở trò đồi bại, đối tượng Hoàng uy hiếp sẽ giết chết T., mẹ và bà nội nếu em kể với ai - Ảnh: Internet Trước đó, trên Facebook xuất hiện đoạn clip bé gái kể lại việc bị cha ruột xâm hại nhiều lần. Để làm rõ vụ việc, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Công an huyện Cần Giuộc vào cuộc điều tra.

Bà nội nạn nhân bàng hoàng khi biết được sự việc - Ảnh minh họa: Internet Sau quá trình xác minh, tìm hiểu công an xác định bé gái trong đoạn clip tên T. (sinh năm 2009). Người cha mà em nhắc đến là ông Hồ Văn Hoàng (sinh năm 1972, ngụ tại xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Hoàng đến lấy lời khai, đưa bé T. đi giám định.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng thừa nhận đã hiếp dâm con gái ruột của mình 5 lần khi không có ai ở nhà. Ngoài ra, đối tượng này còn xâm hại 2 bé gái hàng xóm khác. Tại địa phương, Hoàng là đối tượng bất hảo, thường xuyên chửi mẹ, đánh đập vợ con - Ảnh: Internet Kết quả giám định pháp y cho thấy bé T. bị xâm hại, vùng kín bị tổn thương nhưng màng trinh không bị rách. Dựa vầo kết quả giám định và lời khai của Hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hồ Văn Hoàng để điều tra hành vi dâm ô với trẻ em. Hiện tại, bé T. đã được cơ quan chức năng đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Long An thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý. Lúc mới vào, tâm lý, sức khỏe của bé không ổn định, luôn có biểu hiện lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, hiện tại sức khỏe em đã được cải thiện nhiều. Nguồn video: Thanh Niên

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