Lời khai gây căm phẫn của gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang

Tin nóng 14/08/2018 14:23

Nghi phạm vụ thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ án mạng.

Trưa nay (14/8), nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) trong vụ thảm sát gia đình 3 người ở Tiền Giang đã bị công an bắt giữ.

Danh tính các nạn nhân gồm: chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, vợ Khoa), cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ ruột chị Ngân). Nạn nhân bị thương là chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, em gái chị Ngân).

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận, khoảng 3 giờ sáng 13/8, Khoa dùng dây siết cổ cháu Ngọc Anh tử vong. Chị Ngân nghe tiếng động nên thức giấc cũng bị Khoa sát hại. Tiếp đã, gã vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây siết cổ bà Hoa và em vợ. Tuy nhiên, Ánh chỉ bị ngất đi, sau khi tỉnh lại đã xin Khoa tha mạng.

Sau khi gây án, Khoa nhắn tin cho một người bạn, kể chuyện vừa sát hại gia đình vợ và đang có ý định tự tử. Khoa khai nguyên nhân gây ra vụ thảm án là do chị Ngân có ý định chia tay gã.

Lời khai gây căm phẫn của gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang - Ảnh 1

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa - Ảnh: Người Lao Động

Trưa 14/8, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Khoa khi gã đang chạy xe máy trên đường. Theo cơ quan điều tra, nhiều khả năng Khoa định qua Mộc Hóa (tỉnh Long An) để sang Campuchia.

Lời khai gây căm phẫn của gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang - Ảnh 2
Người thân của các nạn nhân bàng hoàng khi hay tin dữ - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ sáng 13/8, chị Đinh Thị Ngọc Ánh bò ra khỏi nhà kêu cứu vì bị anh rể là Nguyễn Đăng Khoa sát hại 3 người thân. Hàng xóm lập tức báo công an.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của chị Ngân có một lá đơn xin ly hôn của chị và Khoa.

Ông Đinh Văn Trung (bố ruột chị Ngân) sau 1 đêm chăm sóc mẹ già trong bệnh viện, trở về nhà thì bàng hoàng nhận tin vợ, con gái và cháu ngoại đã bị sát hại. Chồng cũ của chị Ngân nhận tin con gái tử vong đã đến hiện trường, khóc lóc đến ngất xỉu.

Lời khai gây căm phẫn của gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang - Ảnh 3
Người dân địa phương rúng động trước thảm án gia đình 3 người - Ảnh: Thời Đại

Nhà ông Trung làm vườn, nuôi heo và nấu rượu. Chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được cháu Ngọc Anh năm nay lên 5 tuổi. Sau khi chia tay, Ngân đem lòng yêu Khoa, người làm nghề thú y hay lui tới nhà ông Trung chích heo. 

Lúc đầu, gia đình phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cả hai quyết chí lấy nhau nên gia đình đành chấp nhận. Sau khi cưới, Khoa chuyển về nhà vợ ở hơn 1 năm nay, chuyển sang làm tiếp thị thuốc lá.

Lời khai gây căm phẫn của gã con rể thảm sát 3 người nhà vợ ở Tiền Giang - Ảnh 4
Khoa khai sát hại gia đình vợ vì chị Ngân đòi ly hôn - Ảnh: Thanh Niên

Khi mới về làm rể, Khoa từng xách dao sang nhà hàng xóm đe dọa sẽ giết cả gia đình vì dám phàn nàn chuyện hắn nuôi heo bốc mùi hôi thối.

Cũng vì tính cách cộc cằn này nên người dân trong ấp không ai dám tiếp chuyện với Khoa.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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Liên quan đến vụ án con rể sát hại nhà vợ ở Tiền Giang, cơ quan điều tra đã phát hiện lá đơn ly hôn của nạn nhân và nghi phạm.

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