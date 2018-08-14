Vụ con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Toàn bộ vòng vàng, tiền bạc của các nạn nhân đều biến mất

Tin nóng 14/08/2018 10:53

Vòng vàng trên người các nạn nhân không còn, hơn 10 triệu đồng cùng chiếc xe máy và bốn điện thoại cũng bị nghi can lấy rồi bỏ trốn.

Chiều 13/8, hàng trăm người dân tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đến thăm hỏi, chia buồn với ông Đinh Văn Trung sau vụ con rể thảm sát nhà vợ khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Vụ con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Toàn bộ vòng vàng, tiền bạc của các nạn nhân đều biến mất - Ảnh 1
Người thân của các nạn nhân bàng hoàng khi hay tin dữ - Ảnh: Tiền Phong

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, vợ ông Trung), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái ông Trung) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân). Nạn nhân bị thương là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, học sinh lớp 11, em gái chị Ngân).

Nghi phạm là chồng của chị Ngân tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) hiện vẫn đang bị công an truy bắt.

Ánh kể, khoảng 3 giờ sáng 13/8, nghe tiếng động bên phòng mẹ. Chạy sang kiểm tra, em bị Khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến khi ngất đi, rồi dùng dây dù trói, vác vào phòng. Chứng kiến sự việc, bé gái 5 tuổi (con riêng của chị Ngân) hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài vườn, bị Khoa đuổi theo sát hại.

Trước đó Khoa đã dùng dây dù siết cổ vợ và mẹ vợ tử vong. Một lúc sau, Ánh tỉnh dậy và cầu xin Khoa tha mạng. Đối tượng Khoa mang theo toàn bộ nữ trang vàng bạc, hơn 10 triệu ông Trung cất ở nhà, 4 điện thoại và 1 chiếc xe máy rồi bỏ đi.

Sau đó, Ánh cố hết sức bò ra đường kêu cứu. Đến khoảng 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (sống kế bên nhà nạn nhân) nghe thấy tiếng Ánh kêu cứu 3,4 lần nên chạy sang xem. 

"Chạy ra, tôi thấy cháu bị trói, bảo thằng Khoa giết mẹ con với chị con chết rồi, mở trói giùm con. Tôi sợ quá, chạy vào nhà gọi điện báo cho họ hàng của cháu chạy tới giúp", bà Thủy trao đổi với Tiền Phong.

Vụ con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang: Toàn bộ vòng vàng, tiền bạc của các nạn nhân đều biến mất - Ảnh 2
Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Ông Đinh Văn Trung sau 1 đêm chăm sóc mẹ già trong bệnh viện, trở về nhà thì bàng hoàng nhận tin vợ, con gái và cháu ngoại đã bị sát hại. Trước khi xảy ra sự việc, ông Trung cùng gia đình không có cự cãi gì với Khoa.

Nhà ông Trung làm vườn, nuôi heo và nấu rượu. Chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được cháu Ngọc Anh năm nay lên 5 tuổi. Sau khi chia tay, Ngân đem lòng yêu Khoa, người làm nghề thú y hay lui tới nhà ông Trung chích heo. 

Lúc đầu, gia đình phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cả hai quyết chí lấy nhau nên gia đình đành chấp nhận. Sau khi cưới, Khoa chuyển về nhà vợ ở hơn 1 năm nay, chuyển sang làm tiếp thị thuốc lá. Bình thường Khoa rất ít giao tiếp với hàng xóm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm về quy án.

Gã con rể thảm sát cả nhà vợ ở Tiền Giang từng bị phản đối trước khi kết hôn

Gã con rể thảm sát cả nhà vợ ở Tiền Giang từng bị phản đối trước khi kết hôn

Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở Tiền Giang.

Xem thêm
Từ khóa:   thảm sát 3 người ở Tiền Giang giết người án mạng con rể thảm sát nhà vợ ở Tiền Giang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào