Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, vợ ông Trung), chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, con gái ông Trung) và cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi, con riêng của chị Ngân). Nạn nhân bị thương là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, học sinh lớp 11, em gái chị Ngân).

Chiều 13/8, hàng trăm người dân tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đến thăm hỏi, chia buồn với ông Đinh Văn Trung sau vụ con rể thảm sát nhà vợ khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Ánh kể, khoảng 3 giờ sáng 13/8, nghe tiếng động bên phòng mẹ. Chạy sang kiểm tra, em bị Khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến khi ngất đi, rồi dùng dây dù trói, vác vào phòng. Chứng kiến sự việc, bé gái 5 tuổi (con riêng của chị Ngân) hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài vườn, bị Khoa đuổi theo sát hại.

Nghi phạm là chồng của chị Ngân tên Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp) hiện vẫn đang bị công an truy bắt.

Trước đó Khoa đã dùng dây dù siết cổ vợ và mẹ vợ tử vong. Một lúc sau, Ánh tỉnh dậy và cầu xin Khoa tha mạng. Đối tượng Khoa mang theo toàn bộ nữ trang vàng bạc, hơn 10 triệu ông Trung cất ở nhà, 4 điện thoại và 1 chiếc xe máy rồi bỏ đi.

Sau đó, Ánh cố hết sức bò ra đường kêu cứu. Đến khoảng 6 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy (sống kế bên nhà nạn nhân) nghe thấy tiếng Ánh kêu cứu 3,4 lần nên chạy sang xem.

"Chạy ra, tôi thấy cháu bị trói, bảo thằng Khoa giết mẹ con với chị con chết rồi, mở trói giùm con. Tôi sợ quá, chạy vào nhà gọi điện báo cho họ hàng của cháu chạy tới giúp", bà Thủy trao đổi với Tiền Phong.

Cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Ông Đinh Văn Trung sau 1 đêm chăm sóc mẹ già trong bệnh viện, trở về nhà thì bàng hoàng nhận tin vợ, con gái và cháu ngoại đã bị sát hại. Trước khi xảy ra sự việc, ông Trung cùng gia đình không có cự cãi gì với Khoa.

Nhà ông Trung làm vườn, nuôi heo và nấu rượu. Chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được cháu Ngọc Anh năm nay lên 5 tuổi. Sau khi chia tay, Ngân đem lòng yêu Khoa, người làm nghề thú y hay lui tới nhà ông Trung chích heo.

Lúc đầu, gia đình phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cả hai quyết chí lấy nhau nên gia đình đành chấp nhận. Sau khi cưới, Khoa chuyển về nhà vợ ở hơn 1 năm nay, chuyển sang làm tiếp thị thuốc lá. Bình thường Khoa rất ít giao tiếp với hàng xóm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm về quy án.