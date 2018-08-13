Ba người trong gia đình bị sát hại giữa đêm, một nạn nhân thoát chết bò ra đường kêu cứu

Tin nóng 13/08/2018 12:35

Vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người bị thương khiến dân địa phương rúng động.

Sáng nay (13/8), Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ thảm án khiến ba người tử vong và một người bị thương nặng.

Hiện nghi phạm gây ra vụ án đã bỏ trốn, cơ quan công an đang ráo riết truy bắt đối tượng về quy án.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khám nghiệm và truy bắt hung thủ. Toàn bộ hiện trường vụ án đã được công an phong tỏa.

Ba người trong gia đình bị sát hại giữa đêm, một nạn nhân thoát chết bò ra đường kêu cứu - Ảnh 1

Rất nhiều điều tra viên cao cấp thuộc công an tỉnh đã đến hiện trường - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người dân ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành phát hiện người phụ nữ hàng xóm bò ra đường kêu cứu.

Khi mọi người vào trong nhà kiểm tra thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và mẹ là bà Lê Thị Hoa (44 tuổi) cùng con trai chị Ngân (5 tuổi) đã tử vong. 

Theo Người Lao Động, chị Ngân và bà Hoa tử vong trong phòng ngủ, còn con trai của chị Ngân tử vong ngoài gốc dừa. Nguyên nhân cái chết của cả ba nạn nhân đều là do bị siết cổ.

Nạn nhân còn sống sót là em gái chị Ngân cho biết hung thủ chính là anh rể Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ Đồng Tháp).

Ba người trong gia đình bị sát hại giữa đêm, một nạn nhân thoát chết bò ra đường kêu cứu - Ảnh 2

Rất đông người dân tập trung theo dõi hiện trường vụ án - Ảnh: Người Lao Động

Theo lời khai của em gái chị Ngân, Khoa sát hại cả nhà và bóp cổ chị nhưng sau đó hắn đồng ý tha mạng và nói "anh sẽ tự tử".

Được biết, chị Ngân từng có một đời chồng và sinh được bé trai. Còn Khoa là chồng sau của chị Ngân. Gia đình không đồng ý nhưng do chị Ngân quyết chí kết hôn nên người thân cũng đành chấp nhận.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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