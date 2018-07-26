Giết người yêu rồi vứt xác xuống mương vì không được 'quan hệ'

Xã hội 26/07/2018 16:16

Do ghen tuông, Trần Hoàng Thái sát hại người yêu rồi kéo xác bỏ xuống mương.

Hôm nay (26/7), TAND tỉnh Bình Phước mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hoàng Thái (SN 1989, ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) 18 năm tù về tội "Giết người". 

Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng tháng 8/2017, Thái và chị T.T.T.N. (SN 1989, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Cả hai nảy sinh quan hệ tình cảm sau đó không lâu.

Khoảng đầu năm 2018, Thái và chị N. lên làm rẫy thuê tại ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Khoảng 15 giờ ngày 11/1/2018, sau khi uống rượu say, Thái lên giường nằm nghỉ. Lúc này, Thái nghe thấy chị N. cười nói vui vẻ với hai người đàn ông làm rẫy chung nên ghen tuông, nghĩ chị N. có tình ý với họ.

Giết người yêu rồi vứt xác xuống mương vì không được 'quan hệ' - Ảnh 1
Bị cáo Trần Hoàng Thái - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó, Thái chở người yêu về chỗ ở và muốn quan hệ tình dục với chị N. Tuy nhiên do có tiếng động bên ngoài nên chị N. không đồng ý. Thái bức xúc vì cho rằng người yêu lạnh nhạt với mình và có cử chỉ thân thiết với hai người đàn ông kia. Do tức giận nên chị N. nói nếu không thể quen nữa thì chia tay. 

Nghe chị N. nói vậy, Thái nảy sinh ý định sát hại người yêu rồi tự tử. Đối tượng lấy dao đâm vào ngực rồi dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu khiến chị N. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thái kéo xác chị N. xuống mương, lấy vải đậy lên rồi phủ cỏ lên người. Sau đó, Thái đi mua một chai thuốc trừ sâu. Khoảng 8 giờ ngày 12/1, Thái thuê phòng ở nhà nghỉ, viết thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Tuy nhiên, Thái không chết mà nôn thốc nôn tháo.

Tự tử bất thành, Thái bỏ về nhà người quen và được đưa đi tự thú tại công an huyện Cầu Ngang. 

Căn cứ vào bản cáo trạng và lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Thái 18 năm tù về tội "Giết người". Ngoài ra, Thái phải bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con của bị hại là 435 triệu đồng.

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