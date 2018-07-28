Hiếu bị tình nghi đã sát hại anh Đàm Văn T. (SN 1981, anh ruột của Hiếu) và bà Hoàng Thị Ngọc B. (SN 1960, trú đường Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng), là mẹ nuôi của anh T. vào rạng sáng 27/7.

Tối 27/7, nghi phạm Đàm Văn Hiếu (SN 1983, trú tại 24/23 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã được công an phát hiện nằm bất tỉnh trong một nhà nghỉ ở đường Nguyễn Công Hòa, quận Lê Chân.

Sau khi sát hại các nạn nhân, Hiếu bỏ trốn. Đến tối 27/7, cơ quan công an đã xác định được nơi Hiếu lẩn trốn. Khi đến nơi, Hiếu đã bất tỉnh nhân sự do uống thuốc ngủ tự tử. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Những người dân sống xung quanh nhà nghi phạm cho biết, nhà bà M. (mẹ ruột của Hiếu và anh trai) sống ở đây đã mấy chục năm. Bà M. có mấy lò bánh mì rất đắt khách, kinh tế thuộc diện khá giả.

Hàng xóm hiếm khi nghe anh em Hiếu cự cãi nên ai cũng bàng hoàng sau khi biết tin Hiếu hại chết anh trai cùng người phụ nữ khác.

Vài năm trước, anh T. nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu nên đi tù vì có hành vi tàng trữ chất cấm là ma túy, mới ra tù được vài tháng nay. Sau khi hoàn lương, anh T. ở nhà làm ăn và tỏ ra thân thiện với hàng xóm láng giềng, không gây ác cảm với ai.

Còn Hiếu phụ mẹ bán bánh mì từ nhỏ, thỉnh thoảng có đánh bạc. Đối tượng có vợ và con gái nhưng đã ly dị. Nguyên nhân cũng do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Hiện vợ Hiếu nuôi cả hai con gái.

Mới đây, Hiếu muốn hàn gắn tình cảm với vợ nên xin mẹ ra ở riêng. Do bà M. có nhiều nhà và đất nên Hiếu muốn mẹ cho một phần, để đón vợ con về sống chung nhưng bà M. chưa đồng ý.

Khi nghe tin mẹ mua nhà cho anh trai, Hiếu cho rằng mẹ chỉ yêu thương anh mà bỏ bê mình nên rất bức xúc.

Hàng xóm cho biết, Hiếu sát hại anh trai cùng mẹ nuôi của anh vì mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản - Ảnh: Người Đưa Tin

"Bình thường chẳng sao đâu, nhưng cách đây vài hôm, tôi có nghe thấy anh em thằng Hiếu nó cãi nhau. Tôi không rõ là chuyện gì, nhưng tôi nghĩ là vấn đề phân chia tài sản thôi. Cũng không ngờ rằng chỉ vì chuyện này mà anh em nó bất hòa, bà M. lại không đứng ra giải quyết triệt để nên mới xảy ra câu chuyện đau lòng ngày hôm nay. Còn chuyện Hiếu sát hại bà B thì tôi chỉ biết rằng bà này là thầy bói, là mẹ nuôi của T, có thể mẹ Hiếu quá nghe lời bà này nên có sự tác động đến đời tư của Hiếu. Do đó, có thể sau khi sát hại anh trai, Hiếu đã tìm đến nhà bà này để xuống tay người đã can thiệp vào cuộc sống của cá nhân mình", người dân sống tại đường Chợ Hàng trao đổi với Người đưa tin.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được điều tra làm rõ.