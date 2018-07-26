Hàng xóm nhận xét gay gắt về người phụ nữ tạt nước sôi vào mặt bé 7 tuổi

Xã hội 26/07/2018 13:44

Cho rằng các cháu chơi trước nhà ồn ào khiến con mình không học được, Phạm Thị Quý đã tạt nguyên ca nước sôi vào mặt bé gái 7 tuổi khiến nạn nhân bị bỏng mặt và vùng ngực.

Liên quan đến vụ việc bé gái 7 tuổi bị tạt nước sôi bỏng mặt, cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ của đối tượng Phạm Thị Quý (34 tuổi, trú tại tổ 2 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hàng xóm nhận xét gay gắt về người phụ nữ tạt nước sôi vào mặt bé 7 tuổi - Ảnh 1
Cho rằng các cháu nhỏ chơi trước nhà làm ồn khiến con mình không học được, Phạm Thị Quý đã tạt nguyên ca nước sôi vào mặt cháu bé 7 tuổi - Ảnh: Lao Động

Trước đó, sáng 23/7, bé Lê Hoàng Bảo T. (7 tuổi, hàng xóm của Quý) cùng bạn chơi trước cửa nhà Quý. Cho rằng cháu bé la hét ồn ào khiến con mình không học được, Quý cầm một ca nước sôi tạt thẳng vào mặt cháu T. khiến nạn nhân bị bỏng.

Gia đình lập tức đưa cháu bé vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí cấp cứu. Bác sĩ xác định cháu T. bị bỏng độ 1 ở vùng mặt và ngực. Hôm qua (24/7), gia đình cháu T. đã xin cho bé xuất viện, về nhà tiếp tục điều trị, đồng thời trình báo lên công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Anh N. (cán bộ địa phương) thông tin, sau khi bị Quý tạt nước sôi, cháu T. vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, thấy người lạ là chạy trốn. Nhìn vết bỏng trên mặt cháu đỏ tấy, rộp lên trông thương vô cùng.

Bố cháu T. đi làm xa, nhận được tin liền tức tốc về nhà, vì quá xót con nên có nhiều lời lẽ nóng nảy và gay gắt. Gia đình và hàng xóm phải khuyên nhủ hết lời để bố cháu bé bình tĩnh, giao phó vụ việc cho pháp luật xử đúng người đúng tội.

Cũng theo anh N., sau khi xảy ra sự việc, Quý khai ca nước dùng để tạt cháu T. là nước đun từ hôm trước. Tuy nhiên nhiều người bất bình trước lời khai này vì nước đun từ hôm trước không thể khiến cháu bé bị bỏng nặng như vậy.

Hàng xóm nhận xét gay gắt về người phụ nữ tạt nước sôi vào mặt bé 7 tuổi - Ảnh 2
Sau vụ việc trên, Quý cũng như gia đình vẫn chưa sang nhà cháu T. thăm hỏi, xin lỗi - Ảnh minh họa: Internet

Nhận xét về đối tượng, anh N. cho biết Quý được người dân địa phương đánh giá là chua ngoa, ít ai dám giao lưu, quan hệ với người phụ nữ này. Trái lại, chồng Quý lại rất hiền lành, chất phác.

"Anh chồng thì quá lành, làm nghề chạy xe ôm mà có hôm còn xin tiền mẹ đẻ vì chạy xe nhưng cho người ta nợ nên không có tiền", anh N. kể.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

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