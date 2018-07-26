Clip: Cả nhà dùng chiêu độc để con gái cai ti bố khiến dân mạng cười bò

Xã hội 26/07/2018 11:08

Thay vì nghiện sữa mẹ, bé Ngọc Diệp (3 tuổi) lại nghiện ti bố nặng. Sau nhiều lần thất bại, vợ chồng anh Long phải dùng đến chiêu độc là dán ti bố lại để bé cai.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh bé gái “quằn quại” đòi sờ ti bố vô cùng hài hước.

Đoạn clip này được quay ở gia đình anh Thành Long (sinh năm 1986) và chị Minh (sinh năm 1990, hiện đang sống tại thành Phố Việt Trì, Phú Thọ). Khi bé Ngọc Diệp được hai tuổi, gia đình đã cho bé cai sữa mẹ. Từ đó, anh Long thay thế nhiệm vụ của vợ cho con ti sữa và đưa đón con gái đi học. Điều hài hước là con gái anh nghiện ti bố nặng, ngay cả lúc đi chơi đông người bé cũng đòi sờ, bú ti bố. Chính vì vậy, gia đình quyết định tìm cách để bé cai nghiện.

Clip: Cả nhà dùng chiêu độc để con gái cai ti bố khiến dân mạng cười bò - Ảnh 1
Vì thương con gái nên đi đâu anh Long cũng đưa con theo cùng khiến bé nghiện ti bố ngày càng nặng - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, anh Long cho biết vì thấy con cứ thích sờ ti bố mọi nơi và cắn môi dưới nên gia đình cố gắng tìm cách cai cho con. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy đêm nào bé cũng nằm rên rỉ, nhiều lúc anh phải đổi phòng ngủ để con không nhớ hoặc bôi dầu xanh để bé thấy cay mà bỏ ra. Thế nhưng vẫn không thành công nên vợ chồng anh nghĩ ra cách dán keo lên đầu ti, kêu là bố bị đau bé mới tạm thời không sờ, bú ti bố nữa. Dù vậy, vợ chồng anh cũng chưa chắc biện pháp này sẽ hiệu quả được bao lâu.

Clip: Cả nhà dùng chiêu độc để con gái cai ti bố khiến dân mạng cười bò - Ảnh 2
Anh Long cho rằng công cuộc cai nghiện ti của con gái còn phải trải qua một chặng đường dài mới có thể thành công - Ảnh : Internet

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải đã nhận được không ít sự quan tâm từ cư dân mạng. Mọi nguời cho rằng đoạn clip vô cùng đáng yêu và không phải người đàn ông nào cũng đồng ý cho con ti thay vợ như vậy.

“Anh chị hạnh phúc quá, chồng mình ngay cả bế con giúp vợ còn không chịu nữa chứ nói chi tới việc cho con ti. Bé cũng dễ thương quá”, S.N bình luận.

“Mình sắp sinh em bé rồi, hy vọng bố bé sẽ giúp mình chăm con được như vậy. Thật sự ngưỡng mộ gia đình anh chị”, L.T chia sẻ.

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Clip "Thanh niên ngầu cả ngày chăm con cho vợ nằm nghỉ ngơi" nhận nhiều lời khen từ cư dân mạng

Sau khi xem clip này và nhìn thấy cách anh ấy chăm con, nhiều người phải thốt lên rằng ''đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng''.

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Từ khóa:   nghiện ti bố con gái nghiện ti bố

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