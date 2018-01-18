Theo kết quả điều tra, vì mâu thuẫn gia đình nên Tăng Văn Tính (39 tuổi) đã ra tay giết vợ. Hàng xóm cho biết thường ngày anh Tính chỉ ở nhà chăm con còn vợ ra ngoài kiếm tiền. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn.

Như thông tin trước đó đã đăng tải, rạng sáng hôm qua (17/1) tại ngôi nhà trong hẻm 3, đường Cao Văn Lâu, khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương.

Người dân hiếu kỳ tập trung ở hiện trường vụ án - Ảnh: Internet

Theo đó, sau khi sát hại vợ mình là chị Triệu Thị Phương (33 tuổi), anh Tính đã treo cổ tự vẫn. Tuy nhiên, người dân phát hiện kịp thời và đưa anh Tính đi cấp cứu. Hiện tại, anh Tính đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Khai với cán bộ điều tra, anh Tính cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng không thể giải quyết được.

Được biết hoàn cảnh gia đình của anh Tính, chị Phương vô cùng khó khăn - Ảnh: Thanh Niên

Hàng xóm cho biết hoàn cảnh gia đình của hai vợ chồng vô cùng khó khăn. Mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào việc buôn bán của chị Phương ngoài chợ. Anh Tính hằng ngày chỉ ở nhà chăm con và phụ giúp công việc cho gia đình.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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