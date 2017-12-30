Khoảng 10 giờ tối ngày 28/12, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc của đứa con nhỏ nhà chị Thêu nhưng chỉ nghĩ cháu quấy khóc mẹ. Không ai ngờ được rằng đó là lần cuối cùng họ nghe thấy tiếng đứa trẻ tội nghiệp này.

Mặc dù đã hai ngày trôi qua, thi thể ba mẹ con bị chồng sát hại ở xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã được đưa đi hỏa táng nhưng người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc. Theo lời kể của một người hàng xóm, khoảng 10 giờ tối ngày 28/12, bà có nghe thấy tiếng vợ chồng Hùng cãi nhau và bé gái thứ hai của họ khóc. Tuy nhiên, bà chỉ nghĩ là cháu bé quấy khóc mẹ như mọi khi chứ không nghi ngờ gì. Chẳng ai ngờ một người được xem là hiền lành như Hùng lại có thể ra tay sát hại vợ con mình.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Internet Người này cho biết thêm: “Quả thật, ngoài tiếng khóc của cháu bé, tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào phát ra từ nhà Hùng”. Đến khi nghe dân làng bàn tán, bà mới biết Hùng đã ra tay giết vợ và hai con. Được biết đối tượng Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1981) và chị Phạm Thị Thêu kết hôn đã lâu và có hai con gái. Cả hai đều có công việc ổn định. Ở địa phương, Hùng là người năng nổ, hiền lành, biết cách làm ăn nên được mọi người yêu quý. Mới đây, đối tượng này còn được dân tín nhiệm bầu làm phó thôn. Hai con gái của Hùng học rất giỏi. Nếu sự việc đau lòng này không xảy ra thì ngày hôm qua (29/12), con gái lớn của Hùng (học lớp 6) sẽ được nhà trường đưa đi thi học sinh giỏi cấp huyện.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc - Ảnh: Internet Một vị lãnh đạo địa phương cho biết vào ngày xảy ra sự việc, chị Thêu có đi ngân hàng rút tiền để về chuẩn bị liên hoan công đoàn cơ quan nhưng về muộn hơn mọi ngày. Sau đó, giữa chị và chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng này. Sau khi gây án, Hùng chặt cánh tay để tự tử nhưng chỉ ngất xỉu. Khi tỉnh dậy đối tượng đã gọi công an báo cáo sự việc. Thế nhưng, tại bệnh viện Hùng cho biết không hiểu nguyên nhân vì sao mình lại ra tay giết vợ. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án.

Hàng nghìn người tiễn đưa 3 mẹ con bị chồng sát hại trong đêm ở Thanh Hóa Vào lúc 15h ngày 29/12, hàng nghìn người dân đã tập trung tại khu vực gia đình 3 nạn nhân bị sát hại ở xóm 8 xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa để tiễn đưa các thi thể sang Nam Định hỏa thiêu.

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