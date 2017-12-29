Khi vụ án mạng xảy ra, những người quen biết với nghi phạm đều hết sức bàng hoàng, không thể tin người đàn ông hiền lành lại gây ra thảm án kinh hoàng đến vậy.

Liên quan đến vụ án chồng giết vợ và hai con rồi tự sát tại xã Nga An, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng vì theo họ, trước đến nay nghi phạm là người rất hiền lành.

Người dân địa phương tụ tập tại hiện trường vụ án - Ảnh: Công An Nhân Dân

Vụ án mạng thương tâm xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 28/12 tại thôn 8, xã Nga An. Do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Minh Hùng (36 tuổi) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị T. (35 tuổi) và 2 con gái là N.T.D. (11 tuổi) và N.H.A (5 tuổi) khiến 3 mẹ con chị T. tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại vợ con, Hùng dùng dao tự sát nhưng bất thành. Tiếp đó, nghi phạm đã gọi điện thông báo cho cán bộ thôn về việc mình vừa gây án, đề nghị công an tới bắt mình.

Ngôi nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Công An Nhân Dân

Theo một số người dân sống gần nhà, vợ chồng Hùng kết hôn đã hơn 10 năm, có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình trước giờ rất hòa thuận, hầu như chưa bao giờ xảy ra cãi vã to tiếng.

Khi vụ án mạng xảy ra, những người quen biết với Hùng đều hết sức bàng hoàng, không thể tin người đàn ông hiền lành lại gây ra thảm án kinh hoàng đến vậy.

Được biết, chị T. là giáo viên, còn Hùng làm nghề lái xe tải. Cả hai mới xây được ngôi nhà khang trang khiến người dân trong thôn ngưỡng mộ. "Thường ngày, anh Hùng cũng hiền lành, thương vợ con, vui vẻ với hàng xóm chứ có gì không tốt đâu...”, một người hàng xóm nghẹn ngào nói.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của nghi phạm.

Nghi án chồng dùng dao chém vợ và 2 con gái nhỏ tử vong rồi gọi điện báo để công an bắt mình Sau khi ra tay sát hại vợ và hai con gái, người đàn ông đã gọi điện cho bí thư chi bộ thông báo và bảo công an tới bắt giữ mình.

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