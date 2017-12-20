Trong cuộc trao đổi với phóng viên Khám Phá, bà Thân - chủ một tiệm tạp hóa tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn - cho biết bà đã trò chuyện với Khoa sau khi người này gây án xong.

Dù đã vài ngày trôi qua nhưng người dân ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc Đinh Ngọc Khoa (sinh năm 1990, quê ở xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) sát hại vợ mình rồi viết chữ "Phản bội" lên bụng.

Một lúc sau, Khoa hỏi mua chai thuốc cỏ về phun vườn rồi gọi điện về nhà và bật khóc nức nở. Dù không rõ nội dung cuộc điện thoại nhưng bà Thân nghe được giọng một người phụ nữ khuyên Khoa rằng: “Con sai rồi, con về, ra công an đầu thú đi”.

Theo đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17/12, bà Thân đang bán tạp hóa thì Khoa đến quán gọi một chai bia và ngồi uống một mình. Lúc đó, nét mặt Khoa rất khác thường nên bà cảm thấy sợ hãi và luôn dè chừng đối tượng này.

Nghe được điều đó, bà Thân nhanh chóng đem chai thuốc diệt cỏ giấu đi vì sợ Khoa làm điều dại dột. Bà chủ tiệm tạp hóa kể thêm:

“Tôi đánh liều hỏi thì chú ấy tâm sự rằng: Cô ơi con buồn quá, con với nhà con lấy nhau có một đứa con trai. Mỗi lần cãi nhau, con bị vợ xúc phạm. Bức xúc quá, con không thể chịu nổi nên đã đi uống 2 ca bia. Trong lúc không kìm chế được con đã cho tay vào bóp cổ cô ấy chết tối qua. Lúc đầu, con nghĩ cô ấy chỉ ngất thôi, con bỏ đi nhưng sáng khi quay về đến đầu làng, đọc báo thấy đăng thông tin vụ bóp cổ vợ chết ở Bắc Sơn. Hoảng quá con vứt luôn điện thoại ở bãi rác”.

Sau khi nghe tin vợ chết, Khoa đến tiệm tạp hóa của bà Thân uống bia và mua thuốc diệt cỏ - Ảnh: Khám Phá

Lúc đó, thấy Khoa khóc lóc, bà Thân hết lời khuyên giải, giúp đối tượng bình tĩnh. Không lâu sau đó, Khoa nhờ bà nghe điện thoại, nói địa chỉ cụ thể để công an đến bắt.

“Tôi không biết đúng sai như nào nhưng nghe chú ấy tâm sự thấy chú ấy là người yêu vợ, yêu quá nên sinh ra ghen tuông mù quáng dẫn tới sự việc đau lòng” - bà Thân chia sẻ thêm.

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Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 17/12, Đinh Ngọc Khoa (sinh năm 1990) đã đến cơ quan Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận về hành vi giết người. Nạn nhân là Đ.T.T, vợ của Khoa.

Theo lời khai của Khoa, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16/12, trong khi chị T. đang ngủ thì T. đòi gần gũi nhưng bị từ chối. Nghe vậy, Khoa bắt vợ phải gọi điện cho nhân tình để cắt đứt mối quan hệ mờ ám nhưng nạn nhân phủ nhận việc này.

Sẵn tức giận trong người, Khoa dùng tay đánh chị T. chảy máu mũi rồi dùng tay bóp cổ vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Khoa dùng bút viên hai chữ "Phản bội" lên bụng vợ, đắp chăn lên người nạn nhân rồi bỏ trốn sang xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

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