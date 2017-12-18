Hà Nội: Cuồng ghen, chồng ra tay sát hại rồi viết hai chữ ‘phản bội’ lên bụng vợ

Tin nóng 18/12/2017 15:22

Đòi ‘quan hệ’ không được cộng thêm mối nghi ngờ vợ ngoại tình từ lâu, người chồng đã bóp cổ nạn nhân đến chết. Tiếp đến, nghi phạm đã dùng bút viết hai chữ ‘phản bội’ lên bụng vợ.

Hôm nay (18/12), Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Đinh Ngọc Khoa (27 tuổi) trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là chị Đào Thị T. (28 tuổi), vợ nghi phạm.

Hà Nội: Cuồng ghen, chồng ra tay sát hại rồi viết hai chữ ‘phản bội’ lên bụng vợ - Ảnh 1
Đinh Ngọc Khoa được đưa tới hiện trường thực nghiệm lại vụ án - Ảnh: Dân Trí

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 16/12,  chị T. đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ thì Khoa đòi "quan hệ”. Chị T. không đồng ý vì đến ngày "đèn đỏ".

Bực tức vì không được "chiều" kèm theo mối nghi ngờ vợ ngoại tình từ lâu, Khoa bắt chị T. phải gọi điện thoại chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Tuy nhiên, chị T. không thừa nhận mình ngoại tình.

Hai vợ chồng Khoa xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Khoa tát chị T. chảy máu mũi rồi dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Gây án xong, Khoa viết hai chữ “phản bội” lên bụng vợ, dùng chăn đắp rồi bỏ nhà đi lên xã miền núi Nam Sơn, huyện Sóc Sơn.

Hà Nội: Cuồng ghen, chồng ra tay sát hại rồi viết hai chữ ‘phản bội’ lên bụng vợ - Ảnh 2
Căn nhà xảy ra án mạng - Ảnh: Internet

Trước thời điểm bị chồng sát hại, chị T. đã gọi điện cho anh N. - tài xế taxi sống tại địa phương hẹn hôm sau chở đi Hòa Bình. Sáng ngày 17/12, anh N. gọi điện cho chị T. nhưng không nghe máy. Thấy nhà chị T. đóng cửa nên anh N. gọi điện cho em gái chị T. sang kiểm tra thì phát hiện chị T. đã tử vong.  

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chiều ngày 17/12, Đinh Ngọc Khoa đã tới cơ quan công an đầu thú. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.  

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