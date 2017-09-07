Rúng động: Nghi án chồng giết vợ dã man, để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử

Đời sống 07/09/2017 16:26

Dư luận đang vô cùng rúng động với vụ án nghi chồng giết chết vợ rồi treo cổ tự tử tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành (Tiền Giang) sáng ngày 7/9.

Theo thông tin trên Dân trí, sáng 7/9 tại ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa xảy ra vụ án nghi chồng giết vợ dã man rồi treo cổ tự sát. Công an hiện đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Một số nguồn tin ban đầu cho biết, sáng sớm nay, người nhà phát hiện vợ chồng anh Tân và chị Linh tử vong tại nhà riêng. Người chồng thì chết trong tư thế treo cổ trên mái hiên bên hông nhà, còn người vợ thì tử vong trong phòng ngủ.

Rúng động: Nghi án chồng giết vợ dã man, để lại thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử - Ảnh 1
Hàng xóm xung quanh tập trung tại nhà hai nạn nhân để theo dõi vụ việc - Ảnh: Dân trí

Người nhà nạn nhân lập tức báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Vĩnh Kim và Công an huyện Châu Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra vụ việc. Trả lời PV Dân trí, hàng xóm nạn nhân cho biết hai vợ chồng chuyên buôn bán trái cây ngoài chợ, chưa có con và rất hay cãi vã, gây gổ với nhau. Đến sáng nay mọi người mới tá hỏa cả hai đã tử vong.

Theo một số nguồn tin, anh Tân khoảng 48 tuổi còn chị Linh khoảng 31 tuổi. Tại hiện trường vụ án có phát hiện lá thư tuyệt mệnh. Hiện lực lượng điều tra đã thu giữ lá thư này.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của đôi vợ chồng xấu số.

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