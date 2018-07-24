Chuyện chồng bênh mẹ, đuổi vợ con đi thuê trọ, cả tháng chỉ cho 1 triệu khiến chị em dậy sóng

Xã hội 24/07/2018 16:32

Một câu chuyện khiến bất cứ người phụ nữ nào đang làm vợ, làm mẹ cũng phải uất nghẹn.

Mới đây, nhóm kín dành cho hội chị em bỉm sữa xuất hiện đoạn status của người mẹ trẻ nói về việc chồng sống cùng bố mẹ đẻ, thuê nhà cho vợ con ở riêng, cả tháng chỉ chu cấp vỏn vẹn 1 triệu khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

"Mọi người cho em hỏi: một người chồng, một người cha mà thuê nhà cho vợ con ở, còn mình thì về ở với bố mẹ đẻ. 1 ngày chỉ ở với vợ con 1 - 2 tiếng đồng hồ, đêm hôm vợ con ốm đau gọi không được.

Tiền lương đi làm đưa mẹ, vợ ở nhà trông con đưa được 1 triệu/tháng. Người như vậy có phải đàn ông không? Em nghĩ chắc không dựa được nổi nữa nhưng sợ con không có bố. Mọi người cho em lời khuyên với ạ", lời tâm sự đầy cay đắng của mẹ trẻ tên M.D. khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Chuyện chồng bênh mẹ, đuổi vợ con đi thuê trọ, cả tháng chỉ cho 1 triệu khiến chị em dậy sóng - Ảnh 1
Lời tâm sự uất ức của người vợ trẻ - Ảnh chụp màn hình

Lời tâm sự tuy ngắn ngủi nhưng đầy uất ức của M.D. đã thu hút sự quan tâm của dân mạng. Hầu hết các bình luận đều bày tỏ sự bức xúc trước hành động vô trách nhiệm của người chồng.

"Bạn là vợ bé của hắn hay sao mà hắn đối xử vậy? Thật không tưởng tượng nổi!", Lan Vy bình luận.

"Chồng vô tâm vậy thì về nhà ngoại mà ở, sao phải lủi thủi ở nhà trọ làm gì, lỡ mẹ con ốm đau thì biết kêu ai", Thu Hằng viết.

"Đừng ai nói đây là chuyện bịa. Gần nhà mình còn có vụ cưới vợ về hai vợ chồng không được ngủ chung, anh con trai mang mền gối qua ngủ với mẹ. Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra hết", Hải Anh bức xúc.

Bên cạnh những bình luận gay gắt, một số người cho rằng nên tìm hiểu nguồn cơn câu chuyện rõ ràng, không nên vội vã trách móc ai.

"Biết đâu bạn này có xích mích gì với nhà chồng không thể ở chung được. Bạn nên xem lại bản thân mình có thiếu sót gì không dẫn đến chồng bạn hành động như thế", Mạnh Hùng cho biết.

Trước những thắc mắc của dân mạng, M.D. lên tiếng giải thích: "Bố mẹ chồng 60 tuổi rồi, nhà còn ông anh chồng chưa vợ. Bà không thương con cháu đâu, con trai bà đi viện mà bà chửi cả buổi".

Chuyện chồng bênh mẹ, đuổi vợ con đi thuê trọ, cả tháng chỉ cho 1 triệu khiến chị em dậy sóng - Ảnh 2
Nhiều bình luận tỏ ra bức xúc trước hoàn cảnh tội nghiệp của người vợ - Ảnh chụp màn hình

Người vợ trẻ cũng chia sẻ thêm, trước đây khi còn sống chung, cô đi làm cả ngày về mệt nhưng nhà chồng không thông cảm, bố mẹ chồng thường xuyên tìm cớ mắng mỏ.

Mâu thuẫn dâng cao, chồng cô nghe lời bố mẹ nên đưa vợ con ra thuê trọ, còn anh ta vẫn ở lại nhà. Điều này khiến M.D. vô cùng tổn thương nhưng cũng đành bất lực.

Một dân mạng không kiềm nổi bức xúc đã mắng cô vợ: "Đừng bao giờ nói câu sợ con không có bố nhé! Lấy chồng là để nhờ vả, dựa dẫm chồng, lấy làm chỗ dựa cả đời, mà chồng lại như thế. 

Thử hỏi bố kiểu vậy để làm gì? Bố như thế đã tròn trách nhiệm chưa mà cần có bố? Nói thật nghe bạn nói sợ con không có bố mà mình thấy bực ý. 

Chồng cư xử như thể đến thăm nom cho có xong vội vàng bỏ đi luôn để tránh tà vậy. Trên đời thật lắm loại đàn ông tồi!".

Chuyện chồng bênh mẹ, đuổi vợ con đi thuê trọ, cả tháng chỉ cho 1 triệu khiến chị em dậy sóng - Ảnh 3
Mong rằng các ông chồng có thể đọc được lời tâm sự chua xót của chị D. để thông cảm và yêu thương nhiều hơn người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được vô số bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

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