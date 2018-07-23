Con gái gửi vòng hoa tang đến đám cưới của bố và nhân tình gây xôn xao MXH

Vụ việc con gái gửi vòng hoa tang đến đám cưới của bố và nhân tình trẻ tuổi thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cách đây ít giờ, nhiều trang Fanpage dành cho giới trẻ trên Facebook đã chia sẻ câu chuyện con gái mang vòng hoa tang đến đám cưới của bố và nhân tình khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Sự việc được cho là xảy ra tại Tuyên Quang.

Cô gái chia sẻ câu chuyện éo le về gia đình mình - Ảnh chụp màn hình Bài viết được đăng tải trên trang facebook cá nhân của cô gái tên T.H.A. Chỉ sau vài giờ, câu chuyện éo le này đã thu hút hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng.



Con gái mang vòng hoa tang đến đám cưới của bố và nhân tình - Ảnh chụp màn hình Theo những gì T.H.A. chia sẻ, bố của cô vừa kết hôn với nhân tình trẻ sau khi bỏ rơi ba mẹ con cô. Trước đây, cha A. từng thề độc không hề có quan hệ với cô nhân tình kia. Vậy mà chỉ ít lâu sau, người cha đã cưới bồ nhí, thậm chí sắp có thêm con khiến A. uất ức vô cùng. Bức xúc, A. đã gửi hai vòng hoa tang đến ngày vui của bố để trả đũa.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận - Ảnh chụp màn hình Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Một số tỏ ra rất hả hê với hành động trả đũa của cô con gái, số khác lại cho rằng hành động này là dư thừa vì bố mẹ của cô gái đã hết tình cảm. "Mình phục bạn thật đấy, nếu là người khác chắc chẳng nghĩ ra được chiêu này. Ông ta là bố nhưng hành động như thế thì chẳng đáng để tôn trọng. Dù biết gửi hoa tang đến đám cưới chẳng khiến gia đình hàn gắn lại được nhưng cũng bõ tức được phần nào", Hải Yến bình luận. "Làm như vậy chẳng giúp ích được gì, chỉ khiến mối quan hệ cha con càng thêm rạn nứt. Nếu ông ấy đã hết tình cảm với mẹ bạn thì ly hôn là cách giải thoát tốt nhất còn gì. Mình thấy nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình nhưng không chịu ly dị, thậm chí còn bạo hành vợ con. Dù sao đó cũng là người đã sinh ra và nuôi lớn bạn, hãy cư xử lễ phép và bao dung rồi thời gian sẽ phân định mọi sự đúng sai", Thu Hằng bày tỏ. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

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