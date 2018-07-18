Những ngày gần đây, vụ việc cậu và cháu dâu bị đánh ghen trong nhà nghỉ tại xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cậu và cháu dâu bỏ đi sau khi bị đánh ghen ở nhà nghỉ

Theo chính quyền xã Ngọc Linh, người cậu tên B., còn cô cháu dâu tên D. Người dân địa phương từ lâu đã xôn xao về tin đồn chị D. và ông B. cặp kè với nhau.

Clip: Cậu và cháu dâu bị đánh ghen trong nhà nghỉ

Chiều 17/7, bà N. (vợ ông B.) đã lên tiếng xác nhận vụ việc, đồng thời có nhiều chia sẻ về mối quan hệ của chồng và cô cháu dâu kia.

Theo bà N., sự việc đã xảy ra được gần 1 tháng nhưng ông B. vẫn chưa quay về nhà. Ông cũng yêu cầu được ly hôn nhưng bà N. chưa đồng ý vì thương 3 người con.

Một người thân đã khuyên ông B. quay về với gia đình để nuôi dạy các con thành người. Nhưng ông B. quả quyết rằng con cái ngoan hay hư không liên quan chuyện cha mẹ ly hôn. Ông B. nói không thể quay lại được nữa vì đã dắt chị D. bỏ đi thì phải có trách nhiệm.

Bà N. bắt quả tang chồng và cháu dâu trong nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Thậm chí, ông B. còn dọa sẽ bán nhà nếu bà N. không chịu ly hôn, mặc họ hàng hết lời khuyên can. Hiện ông B. và cháu dâu đã thuê nhà sống cùng nhau, tuy nhiên ở đâu thì bà N. không biết vì bà đã cắt đứt liên lạc với chồng.

Ngoài ra, bà N. tỏ ra rất bức xúc vì ông B. và chị D. công khai quan hệ, bỏ đi sống cùng nhau khi chưa giải quyết chuyện ly hôn, thậm chí còn đăng ảnh tình tứ lên mạng xã hội.

Cậu và cháu dâu quan hệ với nhau đã nhiều năm?

Bà N. tâm sự, việc chồng và cháu dâu quan hệ ngoài luồng có thể đã bắt đầu từ 7-8 năm trước. Khi đó, chồng của chị D. đi làm xa nên chị D. thường xuyên xuống nhà bà N. chơi, ăn cơm và ngủ lại.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đi lại với nhau từ lúc nào tôi cũng không hay", người vợ nghẹn ngào nói.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, khi bà N. và mọi người bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ bất thường giữa cậu và cháu dâu thì chị D. ít xuống hơn, bắt đầu lảng tránh.

Có lần, bà N. còn bắt quả tang chồng ở lại qua đêm ở nhà cháu dâu, thậm chí cả hai đi với nhau vào nhà nghỉ nhưng ông B. vẫn một mực phủ nhận. Càng ngày, ông B. càng kiếm cớ đánh đập vợ khiến bà N. và con cái trong nhà vô cùng bức xúc.

Bà N. cũng nói thêm, chồng chị D. là người hiền lành, chiều vợ, quanh năm chăm chỉ làm lụng để gửi tiền về cho vợ con. Khi phát hiện sự việc vẫn nhiều lần tha thứ cho vợ.

Sau sự việc, người cậu và cháu dâu đã bỏ đi sống cùng nhau - Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, bà N. từng phát hiện chồng mình cặp kè với một phụ nữ hàng xóm, ngay gần nhà cô cháu dâu.

"Ông B. cùng lúc qua lại với 2 cô này nên 2 người cũng tỏ ra ghen ghét nhau. Sống ngay gần nhà nhưng không ưa nhau. Ông ấy 46 tuổi nhưng nhìn bên ngoài ai không biết cứ tưởng trẻ hơn", bà N. tâm sự.

Nói về hướng giải quyết sự việc, bàị N. cho biết vẫn muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, việc chồng và cháu dâu bỏ đi khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối và khó xử.