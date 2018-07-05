Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng và con dâu hợp sức đánh ghen, lột đồ cô gái trẻ được cho là bồ nhí của con trai ngay giữa đường. Cư dân mạng lập tức chia sẻ đoạn clip vô cùng nhiệt tình.

Theo một số cư dân mạng, sự việc xảy ra tại Hạ Long (Quảng Ninh). Nội dung cuộc hội thoại trong đoạn clip cho biết, nam thanh niên (cởi trần) dẫn nhân tình về nhà "hú hí" thì bị mẹ và vợ bắt quả tang, lôi cả hai ra trước cổng nhà chửi bới trước sự chứng kiến của hàng xóm láng giềng.

Tại đây, cô gái trẻ được cho là kẻ thứ ba đã bị lột quần, chỉ còn chiếc áo trên người. Nhiều người phụ nữ trong đó có mẹ và vợ của nam thanh niên liên tục chửi bới, đánh đập.

Người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ kẻ màu xanh phân trần với mọi người: "Nó đi cướp chồng, cướp con nhà cháu đây. Cháu đã nói với nó bao nhiêu lần là đừng thế rồi, thế mà nó vẫn đến đây".

Theo đó, cô gái mặc áo kẻ đỏ được cho là vợ của nam thanh niên trách mắng chồng "anh sáng mắt ra chưa", đồng thời chỉ tay vào mặt tình địch: "Tao tưởng mày giỏi như thế nào ai ngờ lại đi cướp chồng người khác à?".

Nhóm phụ nữ lao vào đánh cô bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Đáng nói, trong lúc mẹ và vợ đang xỉa xói cô bồ nhí, anh chồng đã ra sức bảo vệ nhân tình, dùng thân che cho cô bồ khỏi những đòn ghen từ người nhà. Anh nói: "Đây là nhà tao tao thích làm gì tao làm".

Thậm chí, khi mẹ nam thanh niên này lao vào đánh, giật tóc cô bồ nhí của con trai thì anh ta còn hất tay mẹ mình và đẩy bà ra. Hành động này khiến nhiều người chứng kiến sự việc bàn tán rằng anh ta bênh bồ mà đánh mẹ.

"Đấy mọi người xem, nó bênh bồ đánh mẹ nó đấy", một nhân chứng tại hiện trường nói. Không ít người bức xúc đã chỉ mặt anh chồng: "Anh làm như thế là sai rồi".

Anh chồng ra sức bảo vệ nhân tình khỏi những đòn ghen từ người nhà - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận từ cư dân mạng. Ý kiến số đông cho thấy những người liên quan đến vụ việc trên không ai là đúng hoàn toàn.

"Lôi người ta ra giữa đường đánh đập, lột đồ như thế rất dễ bị khép tội làm nhục người khác. Vậy là mình vẫn mất chồng mà còn vướng vào lao lý nữa. Là phụ nữ, nhìn cảnh cặp bồ ngang nhiên thế này đúng là rất tức giận, tuy nhiên các mẹ làm gì cũng phải suy xét đúng sai, tránh làm hại đến bản thân và con cái của mình", H.M. bình luận.

"Chồng đi cặp bồ, không đánh ghen thì chúng nó ngang nhiên thách thức, mà đánh ghen thì vừa mất mặt vừa vi phạm pháp luật. Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu khổ mà", N.C. bày tỏ.

"Gái chưa chồng thì thiếu gì đối tượng để yêu đương mà phải phá hoại gia đình người khác như thế. Hành động đánh ghen là không đúng nhưng hoàn toàn có thể thông cảm được. Ở trong hoàn cảnh thấy chồng dắt nhân tình về nhà như thế ai mà chịu được", K.D. cho biết.