Cô gái trẻ bị người phụ nữ trung tuổi túm tóc đấm đá và chửi bới thậm tệ.

Sáng nay (19/6), cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc cô gái trẻ bị đánh ghen dã man trước cổng Chi cục thuế TP Thanh Hóa. Theo tài khoản đăng tải vụ việc, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, cô gái mặc áo sơ mi trắng vừa đi ra đến cổng Chi cục thuế thì bị một phụ nữ áo đỏ lao tới chặn đánh khiến nạn nhân không kịp trở tay. Người phụ nữ áo đỏ kéo người đến đánh ghen cô gái trẻ mặc áo trắng - Ảnh: Facebook Vụ việc ồn ào khiến nhiều người dân hiếu kỳ đến xem đã gây ách tắc cục bộ đường Phan Chu Chinh (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, cô gái ngoài 20 tuổi bị một phụ nữ trung niên lao đến đấm đá túi bụi, vừa đánh vừa chửi bới vô cùng thậm tệ. Người phụ nữ này tỏ ra vô cùng bức xúc: "Con này mày chưa chồng chưa con, dám ngủ với chồng tao. Tao đã cảnh cáo rồi nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy...", người này còn đòi "xử" đẹp cô gái cho bõ tức. Nạn nhân bị đánh ghen lấy áo chống nắng che mặt - Ảnh: Facebook Tiếp đó, hai nam thanh niên được cho là người thân của người phụ nữ đi đánh ghen cũng xông vào đấm đá cô gái không thương tiếc, đồng thời đe dọa nạn nhân nếu còn tiếp tục cặp kè với chồng người khác thì sẽ biết tay.

Công an phường 'giải cứu' nạn nhân... - Ảnh: Facebook Về phần nạn nhân, cô gái trẻ đã lấy áo chống nắng che mặt và dùng hai tay để đỡ đòn. Người phụ nữ và hai thanh niên vẫn liên tục đấm đá, túm tóc, chửi mắng thậm tệ khiến nạn nhân phải quỳ xuống vệ đường xin tha. Một trong hai nam thanh niên cố giật lấy chiếc áo chống nắng ra nhưng nạn nhân dứt khoát không buông, liên tục khóc lóc van xin. ...rồi đưa về trụ sở làm rõ vụ việc - Ảnh: Facebook Một lúc sau, Công an phường Điện Biên đã có mặt can ngăn vụ ẩu đả, đồng thời đưa cô gái trẻ và nhóm người đánh ghen về trụ sở làm rõ sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-danh-ghen-te-tua-vi-chung-nao-tat-ay-co-gai-tre-lay-vay-chong-nang-trum-mat-vi-xau-ho-287149.html