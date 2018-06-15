Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ hành hung dã man vào tối 12/6 trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn để lấy lời khai, làm rõ vụ việc trên.

Trước thông tin chị L.T.G. (SN 1990, nạn nhân) phủ nhận mình bị đánh ghen và cho rằng nhóm người cố tình dựng lên vụ đánh ghen để bôi nhọ danh dự của chị nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, đại tá Phương khẳng định, đây là vụ đánh ghen, còn việc cô gái trẻ có thực sự cặp kè với chồng người khác hay không phải chờ kết luận điều tra. Có lẽ cô gái xấu hổ nên phủ nhận chuyện mâu thuẫn tình cảm để bảo vệ mình.

Chiều 14/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện chị G. đã phục hồi sức khỏe, các vết thương ở mặt đang dần lành lại, có thể xuất viện sau 3 ngày nữa, theo VOV.