Công an TP Thanh Hóa cho biết, vụ đánh đập lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người cô gái trên đường Cao Thắng vào tối 12/6 không đơn thuần chỉ là cạnh tranh trong kinh doanh.
- 'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an
- Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát vào chỗ hiểm của bồ nhí ngay giữa đường
Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ hành hung dã man vào tối 12/6 trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn để lấy lời khai, làm rõ vụ việc trên.
Trước thông tin chị L.T.G. (SN 1990, nạn nhân) phủ nhận mình bị đánh ghen và cho rằng nhóm người cố tình dựng lên vụ đánh ghen để bôi nhọ danh dự của chị nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, đại tá Phương khẳng định, đây là vụ đánh ghen, còn việc cô gái trẻ có thực sự cặp kè với chồng người khác hay không phải chờ kết luận điều tra. Có lẽ cô gái xấu hổ nên phủ nhận chuyện mâu thuẫn tình cảm để bảo vệ mình.
Chiều 14/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện chị G. đã phục hồi sức khỏe, các vết thương ở mặt đang dần lành lại, có thể xuất viện sau 3 ngày nữa, theo VOV.
Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 12/6, trên phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Theo nhân chứng ở hiện trường, nhóm phụ nữ lột đồ cô gái trẻ, lôi ra giữa đường mắng chửi, túm tóc, đổ nước mắm lên người, thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm. Theo dõi sự việc lúc đó có khá đông người đi đường, ai nấy không khỏi rùng mình, sợ hãi bởi cách hành xử của những người trong cuộc.
Theo tài khoản Facebook đăng tải sự việc, cô vợ uất ức chuyện chồng ngoại tình hơn 10 năm nay, cộng thêm việc kẻ thứ ba liên tục thách thức, thậm chí ném mắm tôm vào nhà mình nên đã tìm cách dạy cho cô ta một bài học.