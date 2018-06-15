Công an khẳng định vụ lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa là đánh ghen

Xã hội 15/06/2018 11:45

Công an TP Thanh Hóa cho biết, vụ đánh đập lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột lên người cô gái trên đường Cao Thắng vào tối 12/6 không đơn thuần chỉ là cạnh tranh trong kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ bị một nhóm phụ nữ hành hung dã man vào tối 12/6 trên đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa), Đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hóa cho biết cơ quan công an đã triệu tập 2 đối tượng nghi vấn để lấy lời khai, làm rõ vụ việc trên.

Công an khẳng định vụ lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa là đánh ghen - Ảnh 1

Hình ảnh vụ hành hung lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Facebook

Trước thông tin chị L.T.G. (SN 1990, nạn nhân) phủ nhận mình bị đánh ghen và cho rằng nhóm người cố tình dựng lên vụ đánh ghen để bôi nhọ danh dự của chị nhằm cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, đại tá Phương khẳng định, đây là vụ đánh ghen, còn việc cô gái trẻ có thực sự cặp kè với chồng người khác hay không phải chờ kết luận điều tra. Có lẽ cô gái xấu hổ nên phủ nhận chuyện mâu thuẫn tình cảm để bảo vệ mình.

Chiều 14/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện chị G. đã phục hồi sức khỏe, các vết thương ở mặt đang dần lành lại, có thể xuất viện sau 3 ngày nữa, theo VOV.

Công an khẳng định vụ lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa là đánh ghen - Ảnh 2
Hiện sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 12/6, trên phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Theo nhân chứng ở hiện trường, nhóm phụ nữ lột đồ cô gái trẻ, lôi ra giữa đường mắng chửi, túm tóc, đổ nước mắm lên người, thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm. Theo dõi sự việc lúc đó có khá đông người đi đường, ai nấy không khỏi rùng mình, sợ hãi bởi cách hành xử của những người trong cuộc.

Công an khẳng định vụ lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột ở Thanh Hóa là đánh ghen - Ảnh 3
Một nhóm phụ nữ hành hung cô gái ngay trên đường - Ảnh: Facebook

Theo tài khoản Facebook đăng tải sự việc, cô vợ uất ức chuyện chồng ngoại tình hơn 10 năm nay, cộng thêm việc kẻ thứ ba liên tục thách thức, thậm chí ném mắm tôm vào nhà mình nên đã tìm cách dạy cho cô ta một bài học.

Hot girl bị đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm lên tiếng phân trần

Hot girl bị đánh ghen bằng ớt bột và nước mắm lên tiếng phân trần

Chị G. là chủ một spa làm đẹp tiếng tăm trên địa bàn thành phố đã xác nhận mình bị tấn công bằng nước mắm và bột ớt tại đường Cao Thắng đêm 12/6.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen bằng nước mắm và ớt bột đánh ghen giữa đường đánh ghen dã man đánh ghen kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 32 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày