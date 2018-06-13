'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an

Xã hội 13/06/2018 13:03

Hiện tại nạn nhân bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm, xát ớt bột vào chỗ hiểm vẫn từ chối làm việc với cơ quan công an.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị đánh ghen kinh hoàng vào tối qua (12/6) trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, sáng nay đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã nắm được thông tin vụ việc, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an - Ảnh 1
Nhóm phụ nữ đánh đập cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Theo đại tá Phương, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Lam Sơn đã tiến hành lập biên bản. Trước mắt, cơ quan công an sẽ triệu tập người bị hại để làm rõ thương tích. Tuy nhiên sáng nay, một số cán bộ đã đến tận nhà nạn nhân bị đánh ghen nhưng không gặp cô gái. Hiện nạn nhân vẫn trốn tránh, không muốn gặp, có thể do xấu hổ hoặc bị đe dọa.

'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an - Ảnh 2
Nạn nhân bị đổ nước mắm lên người... - Ảnh: Facebook

Theo một số thông tin trên mạng xã hội, nạn nhân bị lột đồ, đánh đập giữa đường là chủ một spa làm đẹp có tiếng trên địa bàn thành phố. Công an nhận định nguyên nhân vụ việc  có thể do cạnh tranh không lành mạnh hoặc do mâu thuẫn tình ái. Cơ quan chức năng cũng sẽ xác minh và triệu tập nhóm người hành hung để làm rõ hành vi trên.

'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an - Ảnh 3
... thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm - Ảnh: Facebook
'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an - Ảnh 4
Hiện tại nạn nhân vẫn chưa làm việc với cơ quan công an - Ảnh: Facebook

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 12/6, trên phố Cao Thắng (TP Thanh Hóa) đã xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng. Theo nhân chứng ở hiện trường, nhóm phụ nữ lột đồ cô gái trẻ, lôi ra giữa đường mắng chửi, túm tóc, đổ nước mắm lên người, thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm. Theo dõi sự việc lúc đó có khá đông người đi đường, ai nấy không khỏi rùng mình, sợ hãi bởi cách hành xử của những người trong cuộc.

Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát vào chỗ hiểm của bồ nhí ngay giữa đường

Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát vào chỗ hiểm của bồ nhí ngay giữa đường

Cô vợ kéo người đến lột đồ, đổ nước mắm, thậm chí xát ớt vào chỗ hiểm của bồ nhí khiến người đi đường sợ hãi.

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