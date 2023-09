Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị đánh ghen kinh hoàng vào tối qua (12/6) trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, sáng nay đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đã nắm được thông tin vụ việc, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nhóm phụ nữ đánh đập cô gái trẻ - Ảnh: Facebook

Theo đại tá Phương, sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Lam Sơn đã tiến hành lập biên bản. Trước mắt, cơ quan công an sẽ triệu tập người bị hại để làm rõ thương tích. Tuy nhiên sáng nay, một số cán bộ đã đến tận nhà nạn nhân bị đánh ghen nhưng không gặp cô gái. Hiện nạn nhân vẫn trốn tránh, không muốn gặp, có thể do xấu hổ hoặc bị đe dọa.