Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi tự tử bất thành

Tin nóng 12/06/2018 16:25

Vì ghen tuông, chồng đâm vợ 3 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó tự sát bất thành.

Khoảng 20 giờ tối 11/6, tại thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành khiến dư luận địa phương rúng động.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của chị Lò Thị X. (39 tuổi, trú tại thôn Nậm Cưởm). Chạy sang xem, ai nấy thất kinh khi phát hiện chị X. nằm bất động trên vũng máu vì bị chồng là Cầm Văn Sáu (42 tuổi) đâm 3 nhát dao tử vong tại chỗ. 

Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi tự tử bất thành - Ảnh 1
Vì ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi tự tử bất thành - Ảnh: Saostar

Sau khi sát hại vợ, Sáu đã tự đâm vào bụng mình 2 nhát dao, tự cắt cuống rốn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 12/6, ông Lò Văn Thượng - Trưởng bản Nậm Cưởm đã lên tiếng xác nhận vụ việc trên. Theo ông thượng, chị X. đi làm thuê trên Hà Nội, khoảng 17 giờ chiều 11/6 về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Sáu nghi ngờ chị X. có quan hệ với người đàn ông khác nên ghen tuông, ra tay sát hại vợ dã man rồi tự tử.

Cũng theo ông Thượng, hoàn cảnh gia đình Cầm Văn Sáu và Lò Thị X. rất khó khăn, hai vợ chồng có 4 đứa con. Tại địa phương, Sáu chưa từng xích mích hay gây gổ với ai. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trước, đối tượng này từng có tiền sự về hành vi kề dao vào cổ cô giáo ở xã Gia Hội, Văn Chấn để cướp tiền.

Chồng say xỉn dùng búa đánh vợ tử vong rồi treo cổ tự sát

Chồng say xỉn dùng búa đánh vợ tử vong rồi treo cổ tự sát

Trong lúc cãi vã xô xát, người chồng dùng búa đánh chết vợ sau đó treo cổ tự sát.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ chồng giết vợ rồi tự tử giết người án mạng

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào