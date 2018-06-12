Vì ghen tuông, chồng đâm vợ 3 nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó tự sát bất thành.

Khoảng 20 giờ tối 11/6, tại thôn Nậm Cưởm, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng chồng sát hại vợ rồi tự sát bất thành khiến dư luận địa phương rúng động.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân hốt hoảng khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của chị Lò Thị X. (39 tuổi, trú tại thôn Nậm Cưởm). Chạy sang xem, ai nấy thất kinh khi phát hiện chị X. nằm bất động trên vũng máu vì bị chồng là Cầm Văn Sáu (42 tuổi) đâm 3 nhát dao tử vong tại chỗ.

Vì ghen tuông, chồng sát hại vợ rồi tự tử bất thành - Ảnh: Saostar

Sau khi sát hại vợ, Sáu đã tự đâm vào bụng mình 2 nhát dao, tự cắt cuống rốn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ trong tình trạng nguy kịch.

Trưa 12/6, ông Lò Văn Thượng - Trưởng bản Nậm Cưởm đã lên tiếng xác nhận vụ việc trên. Theo ông thượng, chị X. đi làm thuê trên Hà Nội, khoảng 17 giờ chiều 11/6 về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với chồng. Sáu nghi ngờ chị X. có quan hệ với người đàn ông khác nên ghen tuông, ra tay sát hại vợ dã man rồi tự tử.

Cũng theo ông Thượng, hoàn cảnh gia đình Cầm Văn Sáu và Lò Thị X. rất khó khăn, hai vợ chồng có 4 đứa con. Tại địa phương, Sáu chưa từng xích mích hay gây gổ với ai. Tuy nhiên, khoảng 10 năm trước, đối tượng này từng có tiền sự về hành vi kề dao vào cổ cô giáo ở xã Gia Hội, Văn Chấn để cướp tiền.

Chồng say xỉn dùng búa đánh vợ tử vong rồi treo cổ tự sát Trong lúc cãi vã xô xát, người chồng dùng búa đánh chết vợ sau đó treo cổ tự sát.

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