Trong lúc cãi vã xô xát, người chồng dùng búa đánh chết vợ sau đó treo cổ tự sát.

Sáng nay (12/6), lãnh đạo xã Phú Bình (huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng thương tâm xuất phát từ mâu thuẫn gia đình khiến hai người tử vong.

Người đàn ông 47 tuổi dùng búa đánh vợ tử vong sau đó treo cổ tự sát - Ảnh: Tiền Phong

Theo điều tra ban đầu, sáng 10/6, ông Bàn Văn B. (47 tuổi, trú thôn Khuân Húng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra cãi vã xô xát với vợ là bà Trịnh Thị H. (35 tuổi). Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, ông B. bất ngờ dùng búa đánh bà H. tử vong sau đó chạy vào nhà treo cổ tự tử.

Nhận được tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Phú Bình, thời điểm xảy ra án mạng là vào buổi sáng sớm, do nhà vợ chồng ông B. nằm tách biệt, xung quanh thưa thớt người dân sinh sống nên khi người cháu họ chạy tới ứng cứu, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Tại địa phương, vợ chồng B. chưa từng có tai tiếng gì. Bà H. là người chăm chỉ và tốt tính nên được mọi thành viên trong gia đình quý mến nhưng ông B. lại thường hay rượu chè. Hai vợ chồng có 3 người con, cháu lớn đang học lớp 9. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, các con ông được đưa về nhà họ hàng chăm sóc.

Hiện thi thể hai nạn nhân đã được đưa về gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục địa phương. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.

Sự thật clip chồng đánh vợ thậm tệ vì bỏ nhà theo trai Người đàn ông túm tóc đánh vợ dã man vì bỏ nhà theo trai bất ngờ bị tố ngược là vũ phu, gái gú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-say-xin-dung-bua-danh-vo-tu-vong-roi-treo-co-tu-sat-286281.html