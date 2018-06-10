Người đàn ông túm tóc đánh vợ dã man vì bỏ nhà theo trai bất ngờ bị tố ngược là vũ phu, gái gú.

Clip chồng đánh vợ vì bỏ nhà theo trai

Cách đây không lâu, cộng đồng mạng xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tìm tới tận nhà trọ vợ mình ở để đánh ghen. Theo hình ảnh trong clip dài gần 4 phút, người chồng liên tục truy vấn, mắng chửi chuyện chị này bỏ nhà theo trai. Thậm chí anh chồng còn túm tóc, đánh vợ không tiếc tay.

Người chồng than thở mình phải vất vả đi làm kiếm tiền để nuôi gia đình, yêu thương vợ con hết mực nhưng bỗng một ngày phát hiện vợ không chung thủy, bỏ nhà theo trai. "Mày ở với trai phải không? Điện thoại này là tiền của tao mua, dây chuyền cũng thế...tháo ra trả đi. Tao phải lăn lộn ngoài kia chỉ vì mày..."

Trước đòn ghen của chồng, cô vợ chỉ biết chống đỡ một cách yếu ớt rồi ôm mặt khóc: "Tôi không ở với trai. Anh tha cho tôi đi"...

Người đàn ông túm tóc, đánh vợ thậm tệ - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Số đông đều lên tiếng chỉ trích hành vi đánh vợ của người đàn ông dù vì bất cứ lý do gì. Mặt khác chuyện người vợ ngoại tình cũng không nhận được sự cảm thông, đồng cảm.

Hành vi đánh vợ của người đàn ông này không được đồng tình - Ảnh cắt từ clip

Thông tin bất ngờ về người chồng

Ít lâu sau, tài khoản Facebook L.N. đã đăng tải bài viết "bóc phốt" anh chồng trong clip trên khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

Theo đó, người đàn ông trong clip không tốt như những gì anh ta đã kể. Anh ta bị tố là người chồng người cha thiếu trách nhiệm khi mải mê cờ bạc, không chăm lo cho gia đình đã vậy còn thường xuyên đánh vợ rồi cặp bồ, công khai chụp ảnh.

Đến khi vợ không chịu đựng được, bỏ nhà đi thì anh ta nhắn tin xin lỗi, năn nỉ vợ quay về. Thuyết phục không thành công, anh ta quay sang vu khống vợ bỏ nhà theo trai, rồi tìm tới tận nơi để đòi xe, dây chuyền và những tài sản khi cả hai còn sống chung.

Nghi bị 'cắm sừng', chồng dùng gậy gỗ đánh chết vợ khi đang ngủ trưa Sau khi sát hại vợ bằng gậy gỗ, Q. bỏ trốn khỏi địa phương rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-clip-chong-danh-vo-tham-te-vi-bo-nha-theo-trai-286100.html