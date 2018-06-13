Cô vợ kéo người đến lột đồ, đổ nước mắm, thậm chí xát ớt vào chỗ hiểm của bồ nhí khiến người đi đường sợ hãi.

Tối 12/6, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước thông tin vợ đánh ghen bồ nhí dã man ở Thanh Hóa. Theo tài khoản Facebook đăng tải sự việc, cô vợ uất ức chuyện chồng ngoại tình hơn 10 năm nay, cộng thêm việc kẻ thứ ba liên tục thách thức, thậm chí ném mắm tôm vào nhà mình nên đã tìm cách dạy cho cô ta một bài học. Vụ việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình Khoảng 20 giờ tối cùng ngày, cô vợ cùng người thân theo dõi nhân tình của chồng, biết được cô này đang làm tóc ở một salon nên đứng chờ, giả vờ chọn mua quần áo ở vỉa hè. Ngay khi tình địch vừa ra khỏi quán, người vợ lao tới lột đồ, đánh đập, đổ nước mắm lên người, thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm của đối phương để dằn mặt. Theo dõi sự việc lúc đó có khá đông người đi đường nhưng không ai dám can ngăn hành động hung hãn của cô vợ và nhóm người đi cùng.

Cô vợ lột đồ, đổ nước mắm lên người... - Ảnh: Facebook ...thậm chí xát ớt bột vào chỗ hiểm của tình địch để dằn mặt - Ảnh: Facebook Sau khi vụ ẩu đả kết thúc, người vợ lên xe ra về, để mặc bồ nhí trần truồng ngay giữa đường. Một số người dân đã giúp cô gái gọi taxi về nhà. Chứng kiến vụ việc có khá đông người đi đường - Ảnh: Facebook Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận và nhận về vô vàn ý kiến trái chiều.

"Cặp kè với chồng người ta còn thách thức vợ người ta là hành vi không thể chấp nhận được. Bao nhiêu trai tân sao không quen lại dính vào trai có vợ làm gì để phải nhục nhã thế này", Cao Anh bình luận. "Dù sao mình vẫn thấy đánh ghen thế này thật thiếu văn hóa. Nếu đàn ông không tự nguyện sa ngã thì chẳng có cô gái nào dụ dỗ được. Đáng lẽ cô vợ phải xử lý chồng mình chứ không nên làm nhục người khác giữa phố đông như thế", Khánh Lê bày tỏ. "Ai ở trong hoàn cảnh cô vợ mới hiểu được. Dĩ nhiên đánh ghen dã man, làm nhục người khác là sai, tuy nhiên hành động này có thể thông cảm được", Lợi Trần cho biết. "Mấy bà vợ lúc đánh ghen thì hăng lắm, đến lúc bị chính quyền triệu tập lên làm việc vì vi phạm pháp luật thì mới sợ. Phụ nữ nên trân trọng bản thân, dành thời gian chăm sóc con cái chứ không nên phí thời gian vào việc đánh ghen vô bổ này", Thu Hà bình luận.

Nam thanh niên hẹn tình cũ ra cho người yêu mới đánh ghen dã man Cô người yêu cũ chỉ biết ôm mặt, cúi người chịu trận trước những cú đánh hiểm hóc nhắm vào mặt và các bộ phận yếu điểm trên cơ thể.

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