Cô vợ liên tục túm tóc, chửi bới tình địch ngay giữa đường khiến người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nổi điên túm tóc cô gái trẻ được cho là bồ nhí của chồng cô. Đám đông hiếu kì tập trung theo dõi sự việc, không ai trong số đó dám can ngăn vì cô vợ đang vô cùng kích động. Một người đi đường đã quay lại toàn bộ sự việc rồi tung lên mạng xã hội.

Theo Mail Online, sự việc xảy ra ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Clip: Vợ đánh ghen bồ nhí giữa đường



Cô gái trẻ bị cho là có quan hệ bất chính với chồng người khác bị đánh ghen giữa đường - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ túm tóc tình địch (áo xanh) hét lớn: "Nói đi! Giải thích đi! Tao đã bảo với mày trước rồi, để gia đình tao yên ổn. Hả? Tại sao!" rồi đánh liên tiếp vào mặt cô gái.



Người chồng thanh minh và cố gắng can ngăn cuộc ẩu đả - Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ sau đó đẩy cô gái trẻ ngã xuống đất. Trong lúc đó, những người qua đường lấy điện thoại di động của họ để ghi lại cảnh đánh ghen ồn ào trên đường phố.

Trong lúc cô nàng áo xanh bị đánh, người chồng cố gắng van xin vợ dừng tay: "Đừng đánh cô ấy nữa. Anh không có quan hệ gì với cô ấy cả. Em hãy bình tĩnh suy xét mọi việc".



Cô vợ liên tục túm tóc, chửi bới tình địch - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, một người phụ nữ qua đường đã kéo người chồng ra và nói rằng: "Dù sao anh cũng đã sai rồi". Thấy sự việc dần mất kiểm soát, người dân liền can ngăn vụ ẩu đả. Theo một nhân chứng hiện trường, cô vợ đã đồng ý tha cho tình địch và tuyên bố ly hôn người chồng bội bạc.

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