Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ

Tin nóng 22/05/2018 12:29

Một nhân chứng hiện trường cho biết: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ".

Chiều 21/5, ông Ngô Văn Mê - Chủ tịch UBND xã Đông Hưng đã có báo cáo lên UBND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) về vụ việc đôi nam nữ bị đánh ghen dã man xảy ra vào ngày 13/5.

Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ - Ảnh 1
Người chồng bị anh em nhà vợ trói tay chân đánh đập - Ảnh cắt từ clip

Khoảng 1 giờ ngày 13/5, bà D. (34 tuổi, trú xã xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) kéo theo nhóm 7 người tới nhà bà P. (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Khi đến nơi, bà D. mở cửa rồi xông thẳng vào phòng ngủ. Tại đây, nhóm của bà D. phát hiện ông T. (chồng bà D) đang quan hệ tình dục với bà P. Bà D. liền kéo tình địch ra phòng khách, đánh đập và cắt tóc vô cùng dã man. Những người khác cũng kéo ông T. ra ngoài để "xử lý". Sau đó, nhóm người trên đã cho đôi nam nữ mặc quần áo rồi tiếp tục tra hỏi. Tuy nhiên chồng bà D. đã trốn đi mất.

Một nhân chứng hiện trường cho biết: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ".

Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ - Ảnh 2
Nạn nhân nữ bị người vợ đánh đập, cắt tóc, chửi bới thậm tệ - Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường lập biên bản. Ngoài ra, các bên liên quan đã được triệu tập lên cơ quan chức năng để tiến hành thỏa thuận, cam kết không tái phạm.

Như đã đưa tin, cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Theo hình ảnh trong clip, đôi nam nữ trong tình trạng khỏa thân bị một nhóm người trói tay chân, đánh đập, chửi bới trong một căn nhà. Tàn bạo hơn, nhóm người còn cắt trụi tóc, bôi chất bẩn vào vùng kín của nạn nhân nữ.

"Vì chồng, vì con nên tao nhịn mày chứ cái thứ như mày tao giết từ lâu. Nhục nhã chưa", bà D. nghiến răng nói. Hiện đoạn clip đã bị xóa khỏi mạng xã hội.

Được biết hai người bị đánh ghen đều đã có gia đình. Khoảng gần 10 ngày trước, cặp đôi lấy lý do đi công việc xa để gặp gỡ. Tuy nhiên, người chồng và vợ của cặp đôi này đã thông tin với nhau, tổ chức theo dõi và bắt quả tang.

Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ - Ảnh 3
Cặp đôi bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục - Ảnh cắt từ clip 

Ông Tiêu Quang Khái - Trưởng công an xã Đông Hưng cho biết vụ việc đã được giải quyết, hai cũng đã thỏa thuận xong. "Chuyện không có gì lớn. Cần tôn trọng hạnh phúc gia đình người khác”, ông Khải trao đổi với Tiền Phong.

Ông Dương Văn Danh - Phó công an xã Đông Hưng là người nhận tin báo và trực tiếp lập biên bản vụ việc cũng cho biết mọi chuyện đã xử lý xong.

Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ - Ảnh 4
Cô bồ nhí bị vợ nhân tình đánh ghen dã man, bôi chất bẩn vào vùng kín - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, Đại tá Trương Ngọc Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát trên địa bàn, xác minh clip kể trên, đồng thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật chứ không bỏ qua.

Ông Phạm Phúc Giang - Chủ tịch UBND huyện Cái Nước đã có công văn chỉ đạo Công an huyện Cái Nước điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu chính quyền, công an cơ sở xử lý sai sót sẽ phải chịu trách nhiệm. 

Công an xác minh clip đánh ghen dã man phát tán trên mạng

Công an xác minh clip đánh ghen dã man phát tán trên mạng

Công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip đánh ghen dã man được cho là ở Cà Mau phát tán trên mạng

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