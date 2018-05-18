Nghi vợ ngoại tình và bị mẹ vợ xúi giục nên muốn ly hôn, Lanh tức giận lên kế hoạch tạt xăng thiêu sống cả hai.

Sáng nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đối tượng Phan Văn Lanh (sinh năm 1978, cư trú tại khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) đã ra đầu thú về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Lanh kết hôn với chị N.T.B.T (sinh năm 1982, ngụ tại khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) và sinh được hai con. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Lanh cho rằng vợ mình ngoại tình nên muốn ly hôn. Chính vì vậy, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Vì ghen tuông nên Lanh dùng xăng đốt vợ và mẹ vợ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lanh còn cho rằng việc hai vợ chồng mâu thuẫn là do bà T.T.B (sinh năm 1955, mẹ của chị T.) xúi giục. Điều này khiến Lanh vô cùng bực tức, nghĩ đến việc trả thù cả hai.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/5, Lanh mang xăng đến nhà mẹ vợ. Nhìn thấy bà B. và T. đang nằm nói chuyện trong phòng, Lanh lấy chai xăng tạt vào người vợ và mẹ vợ rồi bật lửa đốt khiến cả hai bị bỏng.

Sau khi gây án, Lanh bỏ trốn đến hôm nay mới ra cơ quan chức năng đầu thú. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

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