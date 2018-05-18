Chân dung người đàn ông cuồng ghen dùng xăng đốt vợ và mẹ vợ

Tin nóng 18/05/2018 16:27

Nghi vợ ngoại tình và bị mẹ vợ xúi giục nên muốn ly hôn, Lanh tức giận lên kế hoạch tạt xăng thiêu sống cả hai.

Sáng nay (18/5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đối tượng Phan Văn Lanh (sinh năm 1978, cư trú tại khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình) đã ra đầu thú về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Lanh kết hôn với chị N.T.B.T (sinh năm 1982, ngụ tại khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình) và sinh được hai con. Tuy nhiên khoảng thời gian gần đây, Lanh cho rằng vợ mình ngoại tình nên muốn ly hôn. Chính vì vậy, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Chân dung người đàn ông cuồng ghen dùng xăng đốt vợ và mẹ vợ - Ảnh 1
Vì ghen tuông nên Lanh dùng xăng đốt vợ và mẹ vợ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Lanh còn cho rằng việc hai vợ chồng mâu thuẫn là do bà T.T.B (sinh năm 1955, mẹ của chị T.) xúi giục. Điều này khiến Lanh vô cùng bực tức, nghĩ đến việc trả thù cả hai.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/5, Lanh mang xăng đến nhà mẹ vợ. Nhìn thấy bà B. và T. đang nằm nói chuyện trong phòng, Lanh lấy chai xăng tạt vào người vợ và mẹ vợ rồi bật lửa đốt khiến cả hai bị bỏng.

Sau khi gây án, Lanh bỏ trốn đến hôm nay mới ra cơ quan chức năng đầu thú. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc.

Người phụ nữ bị chồng hờ sát hại do ghen tuông

Người phụ nữ bị chồng hờ sát hại do ghen tuông

Cho rằng cô vợ không hôn thú bỏ đi theo tình mới, Đúng tìm đến nhà trọ của chị này thuê ở quận Thủ Đức (TP HCM) để sát hại.

Xem thêm
Từ khóa:   tạt xăng đốt vợ chồng cuồng ghen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào