Cha ruột cô gái bị đánh ghen xát ớt ở Cà Mau: 'Con tôi không đáng bị tra tấn tàn nhẫn đến vậy'

Tin nóng 28/05/2018 06:00

"Con gái tôi có lỗi nhưng không đáng để bị hành hạ, đánh đập, làm nhục như thế", ông T. xót xa nói.

Đêm 13/5, tại nhà ông Trần Văn T. (xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ đánh ghen kinh hoàng khiến dư luận địa phương chấn động.

Nạn nhân bị đánh ghen là chị T.H.P. (29 tuổi, con gái ông T.). Bị cho là có quan hệ bất chính với một Thượng úy công an, chị P. bị vợ người đàn ông này kéo người đến đánh ghen vô cùng dã man.

Cha ruột cô gái bị đánh ghen xát ớt ở Cà Mau: 'Con tôi không đáng bị tra tấn tàn nhẫn đến vậy' - Ảnh 1
Đôi nam nữ bị đánh ghen dã man như thời trung cổ - Ảnh cắt từ clip

Ông T. ngậm ngùi kể, đêm 13/5, ông và vợ khăn gói lên Sài Gòn trị bệnh. Vợ chồng ông có 7 người con, chị P. là con gái út. Hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, nghề nuôi tôm truyền thông trên 6 công ruộng không đủ để cặp vợ chồng già luôn đau ốm chữa bệnh.

Khi hai ông bà lên Sài Gòn, chị P. về nhà bố mẹ ruột để trông nom. Tuy nhiên, cha mẹ còn đang trên xe, chưa kịp lên bệnh viện thì ở nhà con gái đã bị đánh ghen dã man.

Nghe người thân báo tin, ông T. ngã quỵ vì sốc nhưng không dám kể vợ nghe. Đối với một người nông dân chân chất quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng, đây quả là tin động trời. Chị P. vốn có chồng con đầy đủ nay lại mang tiếng bỏ chồng theo trai khiến ông T. không dám nhìn mặt bà con chòm xóm.

Hai ông bà lập tức trở về nhà vì lo sợ chị P. không còn chỗ dựa. "Nghe người thân kể lại, tôi vừa giận vừa đau thắt ruột khi nghĩ cảnh con gái bị hành hạ, gia đình chồng xua đuổi", ông T. trao đổi với Tiền Phong.

Cha ruột cô gái bị đánh ghen xát ớt ở Cà Mau: 'Con tôi không đáng bị tra tấn tàn nhẫn đến vậy' - Ảnh 2
Chị P. bị đánh ghen cắt tóc, xát ớt khắp người - Ảnh cắt từ clip

Hơn 10 ngày qua, vợ chồng ông T. vừa trách con dại dột, vừa thương con bị người ta tra tấn, làm nhục. Khi công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án, ông T. hiểu rằng dù con mình có sai cũng không đáng phải chịu nhục hình như vậy.

Ông T. xót xa nói, dù chị P. đã sai khi xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng nhóm người đánh ghen không có quyền hành hạ, lăng nhục, tra tấn chị dã man như trong clip.

Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án, ông T. đành cúi mặt làm ngơ trước những lời trách móc, hăm dọa của gia đình thông gia. Nhà chồng chị P. xua đuổi con dâu, không cho các cháu gặp mẹ dù chúng khóc lóc suốt ngày.

Ông T. hiện tại chỉ mong đến ngày xét xử vụ án để xin được nói trước tòa: "Con gái tôi có lỗi nhưng không đáng để bị hành hạ, đánh đập, làm nhục như thế".

Hiện tại, ông đành bỏ ngoài tai những lời xì xầm bàn tán của bà con xóm giềng, khuyên con gái cố gượng dậy để sống tốt, không được làm chuyện dại dột vì vẫn còn con nhỏ chờ mong mẹ. Ông khẳng định, dù con mình đã làm sai, ông vẫn không bỏ rơi con trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Cha ruột cô gái bị đánh ghen xát ớt ở Cà Mau: 'Con tôi không đáng bị tra tấn tàn nhẫn đến vậy' - Ảnh 3
Con đường dẫn vào nhà ông T. - Ảnh: Tiền Phong

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 13/5, bà D. (34 tuổi, trú tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) cùng một nhóm khoảng 7 người kéo đến nhà ông T. (trú tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để đánh ghen.

Khi đến nhà ông T., bà D. mở cửa xông vào phòng ngủ, bắt quả tang chồng mình và chị P. (con gái ông T.) đang quan hệ với nhau, cả hai không mặc quần áo.

Bà D. xông vào nắm tóc, lôi bà P. ra khỏi phòng ngủ rồi đánh đập, cắt tóc, xát ớt khắp người. Còn những người khác kéo chồng bà D. ra phòng khách, sau đó trói lại đánh rồi quay clip tung lên mạng xã hội. 

Tiếp đó, nhóm người này cho đôi nam nữ mặc đồ rồi báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã Đông Hưng phối hợp với công an viên phụ trách ấp xuống hiện trường lập biên bản vụ việc. 

Ngày 23/5, Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà D. và nhóm người đánh ghen.

Đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bị cắt tóc, xát bột ớt nóng khắp người

Đánh ghen như thời trung cổ ở Cà Mau: Nạn nhân bị cắt tóc, xát bột ớt nóng khắp người

Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị T.H.P vẫn phải trùm kín mặt mỗi khi ra đường vì sợ bị nhận ra mình là nhân vật trong đoạn clip đánh ghen ở Cà Mau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

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