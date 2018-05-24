Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng chị T.H.P vẫn phải trùm kín mặt mỗi khi ra đường vì sợ bị nhận ra mình là nhân vật trong đoạn clip đánh ghen ở Cà Mau gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Liên quan đến vụ việc một cặp đôi bị đánh ghen dã man ở Cà Mau, mới đây nạn nhân đã lên tiếng kể lại những tình tiết kinh hoàng.

Theo đó, chị T.H.P (sinh năm 1989) và anh T. trước đó có nhắn tin qua lại với nhau. Tuy nhiên, sau khi bị vợ của anh T. bắt gặp, đe dọa nên hai người đã ngừng liên lạc.

Nạn nhân cho biết bị đánh đập, xát ớt khắp người - Ảnh: Internet

Vào ngày 12/5 vừa qua, trong khi chị P. đang dọn dẹp nhà cửa cho cha mẹ, chồng về quê trông nhà thì anh T. có đến thuê đò máy, mang bia và mồi nhậu qua. Sau khi hai người nhậu say, chị P. mệt nên vào trong ngủ.

Sau đó, anh T. vào trong nói là không gọi được đò nên không thể về và nấn ná ở lại. Đến lúc nửa đêm, đang ngủ say thì chị P. nghe tiếng có người tông cửa vào nhà, dùng ớt bột bôi lên người chị, sau đó còn cắt tóc, đấm đá rồi dùng điện thoại quay clip.

Phải hơn một tiếng sau, nhóm người này mới cho chị P. và anh T. mặc quần áo rồi mời công an đến lập biên bản.

Đến thời điểm hiện tại, Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) đã triệu tập những người liên quan đến làm việc.

Trong một diễn biến liên quan, vì báo cáo sự việc chậm trễ nên Chủ tịch UBND xã Đông Hưng và Trưởng Công an xã đã bị kiểm điểm. Bên cạnh đó, chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc này trước ngày 31/5.

Bắt quả tang chồng 'mây mưa' với bồ nhí, vợ bắt trói, đánh ghen kinh hoàng như thời trung cổ Một nhân chứng hiện trường cho biết: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-ghen-nhu-thoi-trung-co-o-ca-mau-nan-nhan-bi-cat-toc-xat-bot-ot-nong-khap-nguoi-283945.html