Bị đánh ghen giữa đường vì rủ vợ người khác đi nhà nghỉ, nam thanh niên quỳ gối xin lỗi

Xã hội 23/05/2018 11:57

Không chịu nổi đòn ghen từ người chồng, nam thanh niên quỳ gối xin lỗi và hứa không tái phạm.

Tối 22/5, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip nam thanh niên bị đánh giữa đường vì nhiều lần gạ gẫm gái có chồng. Anh Nguyễn Văn T. (ngụ huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, nam thanh niên trong clip nhiều lần nhắn tin tán tỉnh, gạ gẫm vợ anh đi nhà nghỉ. Đến tối 22/5, vợ anh T. giả vờ hẹn gặp nam thanh niên này tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại đây, anh T. không kiềm chế được bức xúc đã lao vào đánh người này chảy máu.

Bị đánh ghen giữa đường vì rủ vợ người khác đi nhà nghỉ, nam thanh niên quỳ gối xin lỗi - Ảnh 1
Nam thanh niên bị đánh ghen giữa đường vì gạ gẫm vợ người khác - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, anh T. (áo đỏ) lao vào đánh đập, đấm đá nhiều cái vào mặt, cơ thể của người đàn ông gạ gẫm vợ mình. Vừa đánh, anh T. vừa chửi bới không tiếc lời. Còn nam thanh niên kia thì luôn miệng phân trần, đồng thời che mặt để đỡ "đòn ghen" đang liên tục giáng xuống. Sau khi bị đánh chảy máu, kẻ gạ gẫm đành quỳ xuống xin lỗi và hứa không tái phạm nữa.

Bị đánh ghen giữa đường vì rủ vợ người khác đi nhà nghỉ, nam thanh niên quỳ gối xin lỗi - Ảnh 2
Nam thanh niên quỳ gối xin lỗi - Ảnh cắt từ clip

Clip trên nhận được hơn 700.000 lượt xem và hàng chục ngàn bình luận, chia sẻ. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ hành động của anh T., một số người khác lại cho rằng đánh người khác chảy máu, để lại thương tích còn quay clip đăng lên mạng xã hội có thể bị xử lý trước pháp luật.

"Mình ở gần nhà nam thanh niên này nên hiểu rõ. Đây không phải lần đầu tiên chuyện gạ gẫm này xảy ra, tuy nhiên nhiều người sợ mang tiếng nên không làm lớn chuyện. Đánh một lần cho chừa đi", Hoa Lê bình luận.

"Đánh người ta chảy máu còn quay clip đăng lên mạng là sai rồi. Đến lúc bị triệu tập lại phiền phức, rắc rối. Tốt nhất là chặn những kẻ thế này đi đỡ bị quấy rối, làm phiền", Hải Anh bày tỏ.

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Một nhân chứng hiện trường cho biết: "Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tàn nhẫn đến như vậy. Họ bắt trói, cắt tóc, quay hình, đánh đập nạn nhân như thời trung cổ".

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