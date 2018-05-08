Người phụ nữ bị nhóm người đánh ghen lột sạch quần áo, đánh đập, cắt tóc, kéo lê trên đường hơn 300m. Một trong số đó còn quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích hạ nhục nạn nhân.

Hôm nay (8/5), Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an huyện Tiên Lãng đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Mai (36 tuổi) và Đoàn Thị Lương (38 tuổi) cùng trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Chị Q. bị nhóm người đánh ghen lột sạch quần áo... - Ảnh cắt từ clip Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 45 ngày 1/5, Mai cùng một số người thân trong gia đình chặn xe chị Bùi Thị Q. (31 tuổi, trú huyện Tiên Lãng) rồi lột sạch quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc. Sau đó, nhóm của Mai kéo lê chị Q. hơn 300m dọc đường trục thôn. Một người trong nhóm này dùng điện thoại quay lại vụ ẩu đả rồi tung lên mạng xã hội Facebook.

Chỉ đến khi nạn nhân làm đơn gửi tới cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ sự việc thì người đăng clip làm nhục chị Q. mới gỡ xuống.

...rồi kéo lê hơn 300m trên đường - Ảnh cắt từ clip Sau vụ việc, chị Q. phải vào Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng điều trị trong tình trạng có nhiều vết trầy xước, bầm tím, tinh thần hoảng loạn.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng tiến hành xác minh vụ việc. Ngày 3/5, cơ quan công an triệu tập Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Lương và Đoàn Thị Trâm (26 tuổi, trú tại xã Quang Phục) lên làm việc. Bước đầu Mai khai nhận, do nghi ngờ chị Q. có quan hệ bất chính với chồng của mình khoảng 3 năm nay nên huy động người thân đi đánh ghen, làm nhục chị Q. để "dằn mặt". Nhóm người đánh ghen còn quay clip tung lên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự với Phạm Thị Mai và Đoàn Thị Lương. Đối với Đoàn Thị Trâm có hành vi giữ tay chân chị Q để người khác đánh và quay video do đã thành khẩn khai báo, cộng thêm đang nuôi con nhỏ mới 5 tháng tuổi nên cơ quan công an không tạm giữ.

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