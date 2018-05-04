Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình

Xã hội 04/05/2018 12:18

Câu chuyện kết cục "đắng ngắt" của người chồng ngoại tình hiện đang gây bão mạng xã hội, nhận về hàng chục ngàn chia sẻ, bình luận.

Mới đây, mạng xã hội chao đảo trước câu chuyện chồng ruồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai nhưng cuối cùng nhận về kết cục "đắng ngắt". Hầu hết chị em phụ nữ đều tỏ ra vô cùng hả hê, đồng thời chia sẻ câu chuyện nhanh chóng mặt.

Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình - Ảnh 1
Câu chuyện được cộng đồng mạng vô cùng quan tâm - Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của chị N.H.T., khoảng 3 năm trước chị phát hiện chồng cặp bồ với một cô gái xinh đẹp tên P.H. Anh còn mua xe, thuê nhà cho nhân tình ở. Sau khi cho chồng 1 tuần để chấm dứt mối quan hệ sai trái này, chị T. bàng hoàng nhận tin H. đã mang thai. Đau lòng hơn là, anh chồng cầu xin vợ cho cưới nhân tình về làm vợ hai, tổ chức một lễ cưới nhỏ để H. nở mày nở mặt với bà con chòm xóm.

Vì thương con, đồng thời do còn quá yêu chồng nên chị T. đã ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Không ngờ cô bồ nhí ngày càng quá quắt, dọn hẳn về nhà chị T. để dưỡng thai. Sau khi sinh con, P.H. đòi chồng chị T. chu cấp rất nhiều tiền để nuôi dưỡng đứa nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của cặp đôi cũng không êm ấm nổi khi anh này phát hiện P.H. còn lén lút với nhiều người khác nữa.

Càng lớn, con của P.H. càng không có nét nào giống bố khiến nhà chồng chị T. sinh nghi. Mẹ chồng chị T. quyết định đưa đứa bé đi xét nghiệm ADN và vô cùng bàng hoàng khi đứa bé không cùng huyết thống với gia đình mình. 

Quá sốc, chồng chị T. làm xét nghiệm ADN lần thứ 2 và kết quả vẫn không thay đổi. Cái kết đắng ngắt này khiến cộng đồng mạng vô cùng hả hê. Hầu hết mọi người đều cho rằng đây là kết cục mà anh chồng đáng phải nhận khi phản bội vợ.

Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình - Ảnh 2
Sau 3 năm nuôi dưỡng, yêu thương đứa trẻ, anh chồng cay đắng nhận ra đó không phải con mình - Ảnh: Facebook
Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình - Ảnh 3
Cái kết đắng ngắt của người chồng ngoại tình khiến cộng đồng mạng hả hê - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, chia sẻ của chị N.H.T. nhận về gần 50 ngàn lượt thích và hơn 45 ngàn chia sẻ, bình luận.

"Chưa bao giờ đọc câu chuyện ngoại tình nào mà hả hê như vậy. Đáng đời gã chồng bội bạc, ruồng bỏ vợ con để đi 'đổ vỏ' cho kẻ lăng loàn", Thu Hằng bình luận.

"Thật xinh đẹp và vui vẻ chính là cách trả thù tốt nhất đấy chị ạ. Cố gắng nuôi con cho tốt và làm chủ cuộc sống của mình để những kẻ làm mình tổn thương phải thấy xấu hổ", Hoài An bày tỏ.

Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình - Ảnh 4
Hình ảnh của cô bồ nhí được chị T. cung cấp. Vì sức ép dư luận nên P.H. đã khóa trang cá nhân - Ảnh: Facebook

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, chị N.H.T. cho biết sẽ không tha thứ cho chồng vì bản thân đã tổn thương quá sâu sắc. Hiện tại, chị chỉ muốn tập trung vào công việc và 3 mẹ con được sống vui vẻ, an yên mà thôi.

"Năm nay sinh nhật thật nhẹ nhàng, không còn đau buồn như những năm trước", chị T. chia sẻ.

Chồng bỏ vợ con để cưới bồ nhí mang thai, 3 năm sau xét nghiệm ADN mới ngã ngửa vì không phải con mình - Ảnh 5
Cuộc sống hạnh phúc hiện tại của ba mẹ con chị T. - Ảnh: Facebook
Chồng suốt ngày uống rượu say xỉn bị vợ cầm dao đâm gục tại bàn nhậu

Chồng suốt ngày uống rượu say xỉn bị vợ cầm dao đâm gục tại bàn nhậu

Sau khi cự cãi lớn tiếng, chị P. rút dao đâm thấu lưng anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình xét nghiệm ADN

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