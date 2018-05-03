Xôn xao chuyện nữ sinh lớp 6 lấy chồng ở Sóc Trăng: Nhà chú rể nói gì?

Những ngày gần đây, người dân ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng bàn tán xôn xao việc nữ sinh lớp 6 được gia đình tổ chức lễ cưới. Cô dâu là em Ng. (SN 6/12/2005), còn chú rể là nam thanh niên tên Q. đã 20 tuổi.

Tính đến thời điểm hai gia đình kết thông gia, em Ng. mới 12 tuổi 5 tháng, hiện đang học lớp 6 nên chính quyền xã đã đến vận động gia đình dừng việc tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, tổ công tác đến nhà bà N. nhiều lần nhưng không có ai ở nhà.

Ông Châu Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã Kế Thành cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được vụ việc. Em Ng. là con của ông M. và bà N. (ngụ ở ấp Cây Sộp, xã Kế Thành), còn chú rể là con của ông V. và bà S. (ngụ ấp An Phú, thị trấn Kế Sách).

Hình cưới của nữ sinh lớp 6 - Ảnh: Tiền Phong

Sáng hôm qua (2/5), nhà bà N. đã tổ chức tiệc và mời rất nhiều khách. Tuy nhiên, địa phương chưa xác định đó là lễ đính hôn hay lễ cưới.

"Ở đây có nhiều trường hợp, ví dụ lấy danh nghĩa tổ chức lễ đính hôn nhưng thực chất là chung sống như vợ chồng là vi phạm pháp luật, hoặc là kết hôn thì cũng sai luật. Tuỳ theo tính chất cụ thể thế nào mà chúng tôi có hướng xử lý, vì theo luật nếu là trường hợp đính hôn thì sẽ khó giải quyết được", ông Ngữ trao đổi với Tiền Phong.

Nhà chú rể nói gì?

Ông V. (bố chú rể Q.) cho biết, gia đình ông không có ý định cho con trai kết hôn. Tuy nhiên, nhà bà N. đến nhà ông yêu cầu phải cho cặp đôi làm đám cưới. Nếu không ít nhất cũng phải đưa sính lễ để tổ chức lễ đính hôn. Sính lễ gồm 1 đôi bông tai và 1 cặp nhẫn cưới.

Ông V. kể rằng do nhà bà N. quá hung dữ nên ông buộc phải chấp nhận yêu cầu để được yên ổn. Khi chính quyền địa phương phân tích rằng làm như vậy là trái pháp luật, ông V. cam đoan sẽ không tổ chức bất cứ lễ cưới nào cho con.

Cũng theo người cha này, con trai ông và nữ sinh chỉ mới quen nhau được 2 tháng. Lúc nhà bà N. sang "bắt đền", gia đình ông V. vẫn chưa biết cặp đôi quen nhau.

"Vợ chồng tôi mất ăn, mất ngủ vì lo sợ, con tôi đủ tuổi mà con người ta thì còn nhỏ nên sợ có chuyện gì xảy ra thì con tôi vi phạm pháp luật. Trước mắt làm lễ đính hôn, đợi vài năm nữa Ng. đủ tuổi thì mới tổ chức lễ cưới đàng hoàng", ông V. thở dài.