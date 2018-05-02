Clip: Hai con nhỏ ngơ ngác nhìn bố mẹ đánh nhau thậm tệ giữa phố đông

Xã hội 02/05/2018 18:49

Hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên xe máy ngơ ngác nhìn theo những cú đòn đầy bạo lực của cha mẹ khiến nhiều người xót xa.

Mới đây, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ngắn ghi lại cảnh vợ chồng xô xát với nhau giữa phố đông khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Đáng nói là chứng kiến vụ việc còn có hai cháu nhỏ con của cặp đôi này. Hình ảnh hai đứa trẻ ngồi trên xe máy ngơ ngác nhìn theo những cú đòn đầy bạo lực của cha mẹ khiến nhiều người xót xa.

Clip: Hai vợ chồng đánh nhau trước mặt hai con nhỏ

Theo hình ảnh trong clip, cặp vợ chồng đánh cãi nhau thậm tệ giữa con đường đông xe cộ qua lại. Người chồng không ngừng túm tóc, thụi chân tới tấp vào người vợ, trong khi cô vợ cũng dùng chân đạp lại chồng với vẻ mặt thách thức.

Clip: Hai con nhỏ ngơ ngác nhìn bố mẹ đánh nhau thậm tệ giữa phố đông - Ảnh 1
Cặp vợ chồng xô xát giữa phố đông ngay trước mặt hai con nhỏ - Ảnh cắt từ clip

Vụ xô xát gây ồn ào cả một góc phố bất ngờ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một người đàn ông nước ngoài. Thấy cảnh bất bình, anh này dừng xe, lao ngay đến giữ tay người chồng.

Clip: Hai con nhỏ ngơ ngác nhìn bố mẹ đánh nhau thậm tệ giữa phố đông - Ảnh 2
Người đàn ông nước ngoài can ngăn vụ xô xát - Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải clip cho biết, sự việc xảy ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu trong ngày 1/5. Dù "Soái Tây' ra sức can ngăn, cô vợ vẫn tiếp tục gây sự nên cặp đôi lại xảy ra xô xát. Quá bất lực, người đàn ông nước ngoài đành bỏ đi.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip trên nhận về hàng ngàn chia sẻ, bình luận. Hầu hết đều bất bình với hành động vũ phu của người chồng, đồng thời chỉ trích thái độ thách thức, không chịu nhún nhường của cô vợ. 

"Hai đứa bé nhìn cha mẹ đánh nhau chỉ biết ngơ ngác thật là tội nghiệp quá. Vợ chồng đánh nhau trước mặt con như thế sau này sẽ dạy dỗ con sao đây?", A.T. bình luận.

"Hành động của anh chàng nước ngoài thật đáng tuyên dương. Các cặp vợ chồng có chuyện gì nên đóng cửa bảo nhau. Đánh nhau giữa đường đã khó coi rồi, đây lại còn xô xát trước mặt con cái nữa thì thật đáng trách", N.A. bày tỏ.

"Không hiểu nghĩ gì mà đánh chửi nhau trước mặt con cái thế này. Không ở được với nhau thì bỏ đi, còn hơn là để tâm lý của con trẻ bị ức chế, xấu hổ với mọi người xung quanh", T.K. bức xúc.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ.

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