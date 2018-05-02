Hôm nay (2/5), gia đình chị Tạ Thị H. (40 tuổi, trú xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) lên tiếng tố anh Nguyễn Văn Lương (41 tuổi, chồng chị H.) đánh đập vợ đến mức chấn thương nặng, phải nhập viện phẫu thuật. Hiện chị H. đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Cũng theo anh Hải, cuộc sống của vợ chồng chị H. không mấy êm ấm vì anh Lương rất hay ghen tuông vô cớ, từng nhiều lần đánh đập vợ. Thậm chí, người đàn ông này còn đe dọa giết bất cứ ai dám can thiệp vào chuyện vợ chồng họ. Đỉnh điểm là ngày 29/4, Lương lột quần áo rồi kéo chị H. ra ngoài đường đánh đập dẫn đến thương tích nặng.

Anh Tạ Quang Hải (anh trai chị H.) cho biết ngày 29/4 vừa qua, anh nhận được điện thoại của người thân nói chị H. phải đi cấp cứu vì bị chồng bạo hành. Sau đó, chị H. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức vì chấn thương quá nặng ở vùng bụng.

Do bị thương nặng ở vùng bụng, chị H. được tiến hành phẫu thuật điều trị, hiện vẫn đang hôn mê. Vụ việc cũng đã được báo lên chính quyền xã Ngọc Mỹ, công an huyện Lập Thạch để giải quyết.

Trao đổi với Người Lao Động, ông Trần Văn Cầm - Phó chủ tịch xã Ngọc Mỹ đã xác nhận sự việc và cho biết Công an huyện Lập Thạch đang tiến hành điều tra làm rõ. Theo ông Cầm, anh Nguyễn Văn Lương có hành vi kéo vợ ra ngoài đường để hành hung, gây thương tích lên gan và lá lách. Về thông tin anh Lương thường xuyên đánh đập vợ, ông Lương cho biết chỉ nghe điều này từ người dân, vụ hành hung hôm 29/4 là đỉnh điểm và có sự can thiệp của chính quyền.

Người chồng nói gì?

Anh Nguyễn Văn Lương - Ảnh: Người Lao Động

Hiện tại, anh Nguyễn Văn Lương đang túc trực tại Bệnh viện Việt Đức để chăm sóc cho chị H. sau khi phẫu thuật. Người chồng này cũng thừa nhận đã đánh vợ, tuy nhiên chỉ tát vào mặt và dùng ống nước bằng nhựa đánh vào tay.

Trần tình về nguyên nhân vụ việc, anh Lương nói rằng do hôm đó nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác nên đã nổi cơn ghen. "Khi vợ đi mua đồ ở bên ngoài về đến cửa, tôi không nói gì mà tát luôn vào mặt vợ. Tôi có kéo vợ ra ngoài đường, lột quần áo, rồi tiếp tục tát vào mặt. Khi vợ tôi chạy vào nhà thì tự ngã, sau đó không lâu thì vợ kêu đau ở bụng nên tôi đã đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám", anh Lương kể.

Anh Lương phủ nhận chuyện bạo hành vợ khiến chị H. bị chấn thương nặng ở vùng bụng, đồng thời phỏng đoán có lẽ do có tiền sử bị bệnh gan nên chị H. mới bị thương nặng như vậy. Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ một phần lá lách, chị Tạ Thị H. hiện vẫn đang hôn mê.