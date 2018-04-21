Vợ livestream Facebook cảnh chồng lõa lồ trên giường với bồ nhí khiến dân mạng dậy sóng

Xã hội 21/04/2018 16:45

Vụ việc vợ bắt quả tang chồng ngoại tình liền livestream lên Facebook được cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip vợ bắt quả tang chồng đang ăn nằm với bồ nhí liền livestream lên Facebook. Chỉ trong thời gian ngắn, clip ngắn thu hút hàng trăm ngàn lượt xem và bình luận từ cư dân mạng.

Theo thông tin ban đầu, chủ nhân đoạn clip tên C.Trinh. Chị Trinh cho biết, nhiều người thân, bạn bè đã từng cảnh báo rằng chồng chị có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng chị không tin. Đến khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng ôm ấp người phụ nữ khác trong chăn, chị vẫn không dám tin đây là sự thật.

Vợ livestream Facebook cảnh chồng lõa lồ trên giường với bồ nhí khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 1
Vợ bắt quả tang chồng ôm ấp bồ nhí trong chăn liền livestream trên Facebook - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ vừa bước vào phòng thì bắt quả tang chồng đang nằm trên giường ôm ấp bồ nhí. Thay vì xông vào đánh ghen, cô lại livestream toàn bộ sự việc lên Facebook cá nhân. Sau đó, cô đánh thức chồng dậy và bình tĩnh hỏi: "Đủ chưa? Đi về được chưa? Ai đây? Con nhỏ nào đây?". Không ngờ, người chồng nạt lại vợ "Giờ cô muốn sao" rồi bình tĩnh ôm nhân tình... ngủ tiếp.

Dường như sự uất ức lên đến đỉnh điểm, cô vợ xông vào đạp liên tiếp vào người chồng và bồ nhí rồi chửi bới: "Tôi sống tin tưởng anh quá mà. Tôi ngu quá mà, chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi con, lo chuyện nhà cửa để anh thoải mái đi chơi bời gái gú". Lúc này, cô bồ nhí lên tiếng yêu cầu: "Tắt máy đi rồi nói chuyện" liền bị vợ quát nạt lại: "Mày không có quyền nói chuyện với tao. Tao chưa giết mày là may. Tao sẽ kêu công an tới đây". Lúc này, kẻ thứ ba biện minh không hề biết người đàn ông này đã có vợ con.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cô vợ đòi mang dao vào xử lý cặp đôi nhưng đã được người xung quanh khuyên can rằng làm gì cũng phải nghĩ đến con mình, không nên vì giây phút nóng giận mà làm chuyện dại dột.

Cuối đoạn clip là hình ảnh người chồng xông vào giật điện thoại, xô xát với vợ khiến người xem phẫn nộ.

Vợ livestream Facebook cảnh chồng lõa lồ trên giường với bồ nhí khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 2
Người chồng bị vợ bắt quả tang ngoại tình còn tỏ thái độ thách thức khiến dân mạng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Sau khi gây bão trên mạng xã hội, clip livestream đã được cô vợ gỡ xuống để tránh ồn ào. Cô cũng cảm ơn những lời chia sẻ, động viên của cư dân mạng dành cho mình.

Vợ livestream Facebook cảnh chồng lõa lồ trên giường với bồ nhí khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 3
Một số ý kiến của cư dân mạng xung quanh vụ việc - Ảnh chụp màn hình
Vợ livestream Facebook cảnh chồng lõa lồ trên giường với bồ nhí khiến dân mạng dậy sóng - Ảnh 4
Hầu hết đều tỏ ra thương cảm cho cô vợ và chỉ trích người chồng bội bạc - Ảnh chụp màn hình 
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