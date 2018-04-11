Sau khi tâm sự chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông 46 tuổi được phát hiện chết tại nhà riêng trong tư thế treo cổ.

Hôm nay (11/4), Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Trần Kim Thành (46 tuổi, ngụ xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Anh Thành tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Hàng xóm tụ tập trước cửa nhà theo dõi cơ quan công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 8 giờ sáng nay, người thân của anh Thành đến nhà riêng của anh tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho thì bàng hoàng phát hiện anh đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người này tri hô rồi báo công an.

Nhận được tin, Công an TP. Mỹ Tho lập tức có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, anh Thành chết trong tư thế treo cổ bởi nhiều sợi dây cột lại và treo trên lỗ thông gió của nhà vệ sinh.

Sau khi tâm sự chuyện nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông chết tại nhà riêng trong tư thế treo cổ - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau đó, thi thể của nạn nhân được chuyển về nhà xác để phục vụ cho công tác điều tra. Hàng xóm cho biết, chiều qua, anh Thành có nhậu cùng với nhóm bạn gần nhà.

Trong buổi nhậu, anh Thành tỏ ra rất buồn bã, liên tục khóc lóc và tâm sự rằng buồn chuyện gia đình. Nguyên nhân vì anh nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.

Bạn bè đã khuyên anh nên bình tĩnh, tìm hiểu kỹ sự việc. Không ngờ sáng nay anh đã tử vong khiến hàng xóm, người thân sốc nặng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Mỹ Tho điều tra, làm rõ.

Vụ chồng đâm chết bồ nhí đang mang thai rồi tự tử: Vợ sống trong cảnh 'địa ngục' suốt 3 năm trời Nghi ngờ T. ngoại tình với cô hàng xóm, chị Đ. bị chồng đánh đập thậm tệ. Khi T. sát hại bồ nhí rồi tự tử, chính người vợ lại hết lòng chăm sóc, túc trực trong bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-giang-chong-treo-co-chet-sau-khi-tam-su-voi-ban-nhau-chuyen-vo-ngoai-tinh-278464.html