Ông lão U60 bị người tình đồng tính 18 tuổi dùng clip ‘nóng’ tống tiền

Tin nóng 11/04/2018 15:13

Mỗi lần quan hệ đồng tính với ông D. (sinh năm 1962), Phát đều dùng điện thoại quay lại. Sau đó, vì thiếu tiền tiêu xài, Phát đã dùng những đoạn clip đó tống tiền nhân tình của mình.

Sáng nay (11/4), Công an quận 2 (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hữu Phát (sinh năm 2000, cư trú tại quận 2) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân trong vụ việc là ông N.A.D (sinh năm 1962, ngụ tại quận 3), có quan hệ đồng tính với Phát.

Ông lão U60 bị người tình đồng tính 18 tuổi dùng clip ‘nóng’ tống tiền - Ảnh 1
Sau những lần quan hệ, Phát đều quay clip lại rồi dùng tống tiền người tình - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Phát và ông D. từng nhiều lần vào khách sạn cùng nhau. Mỗi lần như vậy, Phát đều dùng điện thoại để ghi hình lại.

Đến ngày 6/4 vừa qua, vì không có tiền tiêu xài nên nam thanh niên này dùng các clip "nóng" uy hiếp, yêu cầu ông D. đưa 50 triệu đồng. Nếu không Phát sẽ tung những đoạn clip này lên mạng xã hội.

Bị uy hiếp, ông D. một mặt đồng ý lời yêu cầu, một mặt âm thầm trình báo công an. Đến khoảng 20 giờ ngày hôm đó, ông D. hẹn Phát đến một trường THPT để giao hơn 41 triệu đồng.

Khi đối tượng vừa nhận tiền Công an ập vào bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty TNHH MTV Bản Luật) cho biết Phát đã vi phạm vào khoản 1 điều 170 Bộ luật Hình sự 2015. Phát có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" với mức phạt từ 1-5 năm tù.

Cụ thể, khoản 1 điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau:

"Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm".

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