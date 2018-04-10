Những ngày gần đây, người dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) rúng động trước vụ việc người đàn ông giết bồ nhí khi nghe cô báo mang thai. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L.H. (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh). Nghi phạm sát hại chị H. là Lê Thành T. (34 tuổi, hàng xóm).

Cả hai quan hệ lén lút một thời gian dài thì chị H. mang thai. Nghe tin, T. tỏ ra vô cùng lo sợ vì bản thân đã có vợ và hai con, nếu sự việc bại lộ sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình nên không chấp nhận giọt máu trong bụng chị H.

Đối tượng T. làm nghề thợ hồ, đã có vợ và hai con. Do thường xuyên đi làm ngang qua nhà chị H. nên cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Ngày 4/4, chị H. gọi điện cho người tình bàn bạc về chuyện cái thai thì xảy ra cãi vã. Sau đó, T. lấy xe máy chạy qua nhà gặp chị H.

Tại đây, cặp đôi tiếp tục to tiếng, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. T. thấy trên bàn có con dao nên đã cầm đâm một nhát trúng ngực trái của chị H. Ngay sau đó T. rút dao và tự đâm vào bụng mình để tự tử. Cặp đôi được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương đâm thủng tim nên chị H. tử vong, còn T. giữ được mạng sống.

Nghe tin người tình mang thai, T. sát hại cô rồi tự tử - Ảnh: Báo Đất Việt

Hoàn cảnh gia đình khốn khó của nghi phạm

Ông Lê Văn S. (68 tuổi, cha của T.) kể bằng giọng buồn rầu, T. là con út trong gia đình có 4 chị em. Nhà nghèo, không có đất đai để cày cấy nên mọi người sau khi lập gia đình đều lang bạt tứ xứ.

Vợ chồng ông S. đều là người khuyết tật, mọi di chuyển đều phải phụ thuộc vào xe lăn. Hơn chục năm qua, vợ chồng ông bà rời quê lên Sài Gòn bán vé số mưu sinh.

Thỉnh thoảng, thấy vợ chồng T. và cháu nội sống vất vả, ông bà lại gửi tiền, gạo về phụ giúp cho vơi bớt phần nào khó khăn.

Cách đây không lâu, T. nợ hơn 100 triệu đồng nhưng không rõ nguyên nhân. Các chủ nợ đến nhà hăm dọa nên cha mẹ già lại phải đứng ra gom góp trả nợ. Nghe tin con giết người rồi tự sát, ông bà S. đau đớn như chết nửa thân người.

"Tôi là cha đẻ của nó, hiểu được tính nết nó nhưng tôi cũng không thể giải thích được vì sao nó lại có thể giết người rồi tự tử như vậy", người cha vừa nói vừa khóc.

Cuộc sống hôn nhân như địa ngục của người vợ

Suốt 3 năm qua, chị Lê Thị Đ. (vợ T.) phải sống trong cảnh chồng ra ngoài ngoại tình rồi về nhà đánh đập vợ - Ảnh: Báo Đất Việt

Mẹ ruột nghi phạm cho biết, hàng ngày T. sống bằng nghề thợ hồ, vợ làm công nhân, thu nhập không cao nên cuộc sống tương đối khó khăn.

Mối quan hệ bất chính của T. và nữ hàng xóm đã diễn ra khoảng 3 năm nay. Cả hai gia đình chỉ cách nhau vài trăm mét. Chị H. cũng đã kết hôn và có một đứa con. Tuy nhiên chồng chị là người nước ngoài, rất lâu rồi không về Việt Nam thăm vợ con.

Do cả hai có nhiều biểu hiện bất thường nên cả gia đình đã khuyên can, mong T. suy nghĩ lại nhưng đối tượng nhất mực phủ nhận.

Khi vợ T. nghi ngờ chồng ngoại tình và có hành động ghen tuông thì bị T. đánh đập thậm tệ. "Trước kia, T. nó rất hiền và biết chăm lo gia đình, nhưng vài năm trở lại đây, T. bỗng dưng thay đổi, hay đi sớm về khuya. Mọi trọng trách trong gia đình đều để cho vợ gánh vác", mẹ ruột nghi phạm thở dài.

Suốt 3 năm qua, chị Lê Thị Đ. (vợ T.) phải sống trong cảnh chồng ra ngoài ngoại tình rồi về nhà đánh đập vợ. Sau khi xảy ra vụ việc T. giết bồ nhí đang mang thai rồi tự tử, chị Đ. lại nén đau để hàng ngày túc trực, chăm sóc chồng trong bệnh viện. Có lẽ sau tất cả, chị chính là người đau khổ và thiệt thòi nhất.