Tâm cho hay mình và nạn nhân Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào. Tuy nhiên, chiều hôm 7/4, ông Nhàn vào vườn của Tâm câu cá mà không xin phép nên bị đối tượng dùng dao chém lìa đầu rồi vứt sang nhà vườn của ông Nguyễn Ngọc Minh (tổ trưởng khóm 3, phường 3, TP Sa Đéc) phi tang.

Liên quan đến vụ án giết người phi tang xác xảy ra tại Đồng Tháp, nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP. Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho những lời khai ban đầu khiến dư luận bàng hoàng.

Ngoài ra, đối tượng bị nghiện rượu nặng, thường xuyên đánh đập vợ con và gây gổ với hàng xóm láng giềng. Tâm từng bị chính quyền đưa vào cơ sở giáo dưỡng vì gây rối an ninh trật tự.

Người dân địa phương cho biết, Tâm là con út trong gia đình có 4 chị em. Trước đây, Tâm rất tu chí làm ăn. Tuy nhiên khoảng 10 năm trở lại đây, việc kinh doanh bị thua lỗ nặng nên Tâm có nhiều biểu hiện bất ổn về thần kinh.

Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, Tâm không còn bạo hành vợ con hay kiếm chuyện với hàng xóm nữa. Hàng ngày, đối tượng thường ca hát, nói năng lung tung và có biểu hiện của bệnh tâm thần.

"Trước Tết không biết nó nghe lời ai mà cưa ngang thân của cả 1.000 cây Vạn Niên Tùng trong vườn khiến cây chết hết. Thấy cây chết nó tức giận rồi 'tuyên án' cho từng lãnh đạo của phường...", ông Minh tổ trưởng kể lại.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân Nhàn - Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Ngọc Phượng bán quán nước gần nhà Tâm lắc đầu ngao ngán khi kể về đối tượng này. Bà cho biết Tâm có hai con trai, đứa lớn làm bốc vác, đứa nhỏ đang đi học. Vợ Tâm làm giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Hai vợ chồng đã ly thân. Nạn nhân Nhàn thì bị bệnh tai biến nên hay đi câu cá để vận động cơ thể.

Vài ngày trước có người đến nhà đòi nợ con trai lớn của Tâm, vừa đến cửa đã bị đối tượng cầm dao rượt chém, may mắn chủ nợ đã chạy thoát. Những người dân xung quanh nhà vốn biết tính tình Tâm nên không bao giờ dám vào vườn của đối tượng. "Vô là nó chém chết", bà Phượng thở dài.

Trung tá công an bị Tâm chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, chiều tối 7/4, người dân ở phường 3 (TP Sa Đéc) bàng hoàng phát hiện tại số 72/8, đường Vườn Hồng (khóm 3) có một thi thể không đầu.

Nạn nhân được xác định là ông Hồ Thanh Nhàn. Sau khi khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định nghi phạm sát hại ông Nhàn là Nguyễn Thanh Tâm.

Trong lúc khống chế đối tượng, Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3 (TP. Sa Đéc) đã bị Tâm chém đứt lìa đốt ngón tay út và áp út cùng 1 vết thương sâu vào bắp tay phải.

Trung tá Minh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để nối ngón tay, tuy nhiên bác sĩ cho biết không nối được mà phải tháo 2 khớp lóng tay.

Cơ quan công an TP. Sa Đéc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.