Bắt quả tang vợ 'tâm sự' với hàng xóm trong xe ô tô lúc nửa đêm, chồng đáp trả cực sốc

Người vợ và hàng xóm khóa cửa, cố thủ trên xe đến rạng sáng vì bị chồng bắt quả tang tại trận.

Khoảng 21 giờ ngày 2/4, ông T. (trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) phát hiện vợ là bà L.H.Thanh (38 tuổi) chạy xe ra khỏi nhà với nhiều biểu hiện lạ nên bám theo. Ông T. thấy vợ dừng xe trước cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sau đó, bà Thanh lên xe ông Văn Bình (hàng xóm) chờ sẵn bên ngoài.

Tiếp tục theo dõi, người chồng phát hiện chiếc xe chở bà Thanh và ông Bình đi đến đoạn đê vắng giữa cánh đồng phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) thì dừng lại, tắt đèn tối om.

Thấy vợ ra ngoài với biểu hiện lạ, chồng bám theo thì phát hiện vợ đang ở cùng với hàng xóm trong ô tô đậu trên bờ đê - Ảnh: Zing

Nghi ngờ vợ và người hàng xóm có quan hệ bất chính, ông Trọng gọi điện thông báo với người thân, họ hàng đến chứng kiến sự việc. Khi mọi người có mặt, yêu cầu bà Thanh mở cửa thì cả hai đều khóa cửa, ngồi trong xe không chịu ra ngoài.

Không còn cách nào khác, ông Trọng báo cho Công an phường Đại Nài đến tận nơi giải quyết, lập biên bản.

Bị phát hiện, hai người cố thủ trong xe suốt nhiều giờ dù người chồng báo công an tới giải quyết - Ảnh: Zing

Đến 11 giờ đêm, ông Bình mới mở cửa cho một cán bộ công an phường vào xe, lái về trụ sở phường Đại Nài để giải quyết. Tại đây, ông Bình và bà Thanh vẫn nhất quyết không ra ngoài, cố thủ trong xe đến rạng sáng 3/4 mới mở cửa xuống xe làm việc với cơ quan chức năng.

Theo một số người thân của gia đình, bà Thanh đang làm phó phòng tại một trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật. Còn ông Bình làm kinh doanh, hiện là chủ một cửa tiệm khá tiếng tăm trong thành phố.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Đại Nài làm rõ.

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