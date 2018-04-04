Bắt quả tang vợ 'tâm sự' với hàng xóm trong xe ô tô lúc nửa đêm, chồng đáp trả cực sốc

Xã hội 04/04/2018 12:11

Người vợ và hàng xóm khóa cửa, cố thủ trên xe đến rạng sáng vì bị chồng bắt quả tang tại trận.

Khoảng 21 giờ ngày 2/4, ông T. (trú phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh) phát hiện vợ là bà L.H.Thanh (38 tuổi) chạy xe ra khỏi nhà với nhiều biểu hiện lạ nên bám theo. Ông T. thấy vợ dừng xe trước cổng Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sau đó, bà Thanh lên xe ông Văn Bình (hàng xóm) chờ sẵn bên ngoài.

Tiếp tục theo dõi, người chồng phát hiện chiếc xe chở bà Thanh và ông Bình đi đến đoạn đê vắng giữa cánh đồng phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh) thì dừng lại, tắt đèn tối om.

Bắt quả tang vợ 'tâm sự' với hàng xóm trong xe ô tô lúc nửa đêm, chồng đáp trả cực sốc - Ảnh 1

Thấy vợ ra ngoài với biểu hiện lạ, chồng bám theo thì phát hiện vợ đang ở cùng với hàng xóm trong ô tô đậu trên bờ đê - Ảnh: Zing

Nghi ngờ vợ và người hàng xóm có quan hệ bất chính, ông Trọng gọi điện thông báo với người thân, họ hàng đến chứng kiến sự việc. Khi mọi người có mặt, yêu cầu bà Thanh mở cửa thì cả hai đều khóa cửa, ngồi trong xe không chịu ra ngoài.

Không còn cách nào khác, ông Trọng báo cho Công an phường Đại Nài đến tận nơi giải quyết, lập biên bản.

Bắt quả tang vợ 'tâm sự' với hàng xóm trong xe ô tô lúc nửa đêm, chồng đáp trả cực sốc - Ảnh 2

Bị phát hiện, hai người cố thủ trong xe suốt nhiều giờ dù người chồng báo công an tới giải quyết - Ảnh: Zing

Đến 11 giờ đêm, ông Bình mới mở cửa cho một cán bộ công an phường vào xe, lái về trụ sở phường Đại Nài để giải quyết. Tại đây, ông Bình và bà Thanh vẫn nhất quyết không ra ngoài, cố thủ trong xe đến rạng sáng 3/4 mới mở cửa xuống xe làm việc với cơ quan chức năng.

Theo một số người thân của gia đình, bà Thanh đang làm phó phòng tại một trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật. Còn ông Bình làm kinh doanh, hiện là chủ một cửa tiệm khá tiếng tăm trong thành phố.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an phường Đại Nài làm rõ.  

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng

Người chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ "tâm sự" với nhân tình nhưng vẫn hành xử nhẹ nhàng, văn hóa khiến cộng đồng mạng nể phục.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng bắt quả tang vợ ngoại tình nghi ngờ vợ ngoại tình mâu thuẫn vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 46 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 57 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày