Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng

Xã hội 02/04/2018 14:05

Người chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ "tâm sự" với nhân tình nhưng vẫn hành xử nhẹ nhàng, văn hóa khiến cộng đồng mạng nể phục.

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ cùng nhân tình gây sốt cộng đồng mạng. Không chỉ ấn tượng với cách hành xử nhẹ nhàng, có văn hóa của người chồng, ai nấy đều bất ngờ vì người mà cô vợ cặp kè chính là anh họ của chồng.

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng - Ảnh 1
Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn video nhận được sự quan tâm cực lớn từ cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Theo hình ảnh trong clip, anh chồng chất vấn vợ: "Trai gái vào nhà nghỉ với nhau để làm gì? Để tâm sự à? Muốn nói gì thì có điện thoại, sao phải kéo nhau vào nhà nghỉ?. Cô vợ ấp úng đáp lời: "Em không làm gì bậy bạ cả". Lúc này, anh chồng cho biết mình đã theo dõi vợ từ rất lâu nên cô không cần phải chối cãi nữa. Đặc biệt, một số người chứng kiến tỏ thái độ với nhân tình của cô vợ nhưng đã bị anh chồng cản lại. Người đàn ông tỏ rõ mình chỉ muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng - Ảnh 2
Bị bắt quả tang ở cùng nhau trong nhà nghỉ nhưng cặp đôi vẫn khăng khăng mình trong sáng - Ảnh chụp màn hình

Anh tiếp tục hỏi vợ mình: "Thế em không yêu anh à? Em không thương con à?". Cô vợ đáp rằng "Có" bằng giọng lí nhí và giải thích rằng mình chỉ vào đây để... cãi nhau chứ không làm chuyện bất chính.

Tiếp đó, người chồng quay sang nói chuyện với anh họ vẫn bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng. "Vợ em đã có hai con, anh thì chưa lập gia đình. Hai người vào nhà nghỉ với nhau để làm gì?". Người anh họ chỉ lặng im không phân trần được gì.

Lúc này, anh chồng quyết định lấy điện thoại của vợ kiểm tra. Trái với vẻ cam chịu ban đầu, người vợ phản ứng lại, ôm lấy chồng muốn giằng lại điện thoại, đồng thời quỳ xuống xin tha thứ nhưng anh chồng nhất định không đồng ý.

Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng - Ảnh 3
Khi biết chồng định kiểm tra điện thoại, cô vợ lập tức phản ứng lại... - Ảnh chụp màn hình
Bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ với anh họ, cách hành xử của chồng khiến dân mạng sốc nặng - Ảnh 4
... đồng thời quỳ xuống xin chồng tha thứ - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip nhận về vô số bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết đều đồng tình với thái độ bình tĩnh xử lý mọi việc của anh chồng, đồng thời chỉ trích sự thiếu chung thủy của cô vợ.

"Mình đồng ý cách xử sự của anh chồng. Không việc gì phải vì những kẻ không đứng đắn để bản thân vi phạm pháp luật cả", N.T. bình luận.

"Hai vợ chồng cũng có với nhau hai con rồi. Nếu tha thứ được thì nên bỏ qua cho nhau. Gia đình tan vỡ chỉ có con cái là khổ thôi", K.D. bày tỏ.

"Vợ thế này thì bỏ đi thôi, thật là trơ trẽn quá mà. Tội nghiệp anh chồng quá", U.N. cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

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