Không như những clip đánh ghen cắt tóc, xé quần áo thường thấy, người vợ này chỉ nhẹ nhàng khuyên giải bằng giọng run run như sắp khóc, còn cô bồ nhí lại giữ thái độ cười cợt cực bình thản.

Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau clip ngắn ghi lại cảnh vợ chặn đường bồ nhí hỏi tội, đồng thời đòi lại số tiền 50 triệu đồng mà chồng trót mang cho nhân tình.

Theo hình ảnh trong clip, vợ mắng mỏ bồ nhí không những cặp kè, phá hoại gia đình người khác mà còn bòn rút toàn bộ số tiền mà vợ chồng chị định dùng để sửa sang nhà cửa. Tuy nhiên, đáp lại những câu nói "Em quen chồng chị từ bao giờ?", "Chị không muốn đánh đập hay làm hại người khác, chỉ cần em trả lại tiền cho nhà chị"... chỉ là thái độ thách thức, cười cợt từ cô nhân tình.

Quá bức xúc, người em gái xông vào đánh ghen cho chị thì bị cản lại. Dù giọng run run sắp khóc, người vợ vẫn kiên quyết cư xử có văn hóa chứ không dùng vũ lực với nhân tình của chồng.

Chị cho biết cả hai quan hệ bất chính đã lâu, thậm chí có con với nhau và cô bồ nhí mới đi phá thai cách đây không lâu. Toàn bộ số tiền chị dành dụm để nuôi con và sửa nhà đã bị chồng đưa hết cho bồ nhí.

Cô vợ không đánh đập tình địch mà chỉ nhẹ nhàng chất vấn, mong đòi lại số tiền đã mất - Ảnh cắt từ clip

Dù bị chất vấn liên tục nhưng cô bồ nhí vẫn chối đây đẩy, nói rằng chỉ mới quen người chồng và cả hai chưa phát sinh quan hệ nam nữ. Quá tức giận, người em trai đi cùng chị vợ hét lớn: "Mày có cần xem lại tin nhắn xưng vợ chồng của mày với ông ấy không? Cả hai ngủ với nhau còn chụp hình lại làm kỷ niệm. Mày còn gửi số ảnh qua điện thoại của ông ấy nên chị tao mới bắt được. Mày có muốn tao gửi hết số ảnh đấy cho bố mẹ mày hay không?".

Biết không thể chối cãi được nữa, kẻ thứ ba quỳ xuống xin chị vợ tha thứ.

Về phần cô vợ, chị không để tâm đến mối quan hệ bất chính này nữa, cũng không có ý định kéo chồng về bên mình, chỉ mong đòi lại số tiền 50 triệu mà chồng mang cho bồ nhí để lo cho con cái.

"Tiểu tam" quỳ xuống xin người vợ tha thứ - Ảnh cắt từ clip

Vụ đánh ghen "nhẹ nhàng" nhất năm 2017 này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hầu hết các ý kiến đều chỉ trích "tiểu tam" phá hoại gia đình người khác và thương cảm cho người vợ số khổ, cả đời dành dụm được số tiền ít ỏi lại bị chồng mang cho bồ nhí.

"Tội nghiệp chị vợ quá. Hy vọng chị đòi lại được số tiền kia để lo cho con cái, còn loại chồng như vậy là đồ bỏ đi, không đáng bận tâm", H.A. bình luận.

"Xem clip mà tức quá các mẹ ạ. Trong khi chị vợ nói giọng run run sắp khóc thì con 'tiểu tam' kia lại nhơn nhơn, cười cợt", M.D. bức xúc.

"Chị vợ này cư xử quá đàng hoàng, gặp người khác là bị đánh ghen tơi tả rồi. Cứ giữ ảnh nóng của nó làm bằng chứng rồi đòi lại số tiền đã mất, còn người chồng kia thì tiễn đi luôn không cần phải tiếc", T.K. bày tỏ.