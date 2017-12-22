Sự việc xảy ra tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) ngày 3/9/2017. Nạn nhân là cô gái trẻ tên N.T.V.K (22 tuổi, quê Lào Cai). Do quan hệ bất chính với đàn ông đã có gia đình, K. bị vợ anh này kéo người đến đánh đập, cắt tóc, xé toang nội y giữa đường.

Về phía người vợ, chị cho biết đã nhiều lần bắt quả tang chồng cặp kè với K., khuyên can không được nên mới dẫn đến hành động đánh ghen trên.

Sau khi bị đánh ghen, K. đã nộp đơn đề nghị cơ quan điều tra miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đánh đập mình và từ chối giám định thương tích.

Cô bồ nhí bị vợ nhân tình cắt tóc, xé toang nội y giữa đường - Ảnh: Facebook

Đánh ghen xát ớt vùng kín

Ngày 18/7/2017, mạng xã hội xôn xao với màn đánh ghen xát ớt vùng kín của cô gái có tên Facebook là L.C., sống tại Thái Nguyên. Được biết, nạn nhân bị đánh ghen mồi chài chồng của cô, cộng thêm thái độ thách thức nên L.C. kéo hội chị em đến tận nơi đánh đập, lột đồ và xát ớt vào vùng kín. Sự việc được đẩy lên cao trào khi có một số người tố L.C. cũng từng đi cướp chồng người khác.

Sau sự việc trên, lượng theo dõi trên trang cá nhân của L.C. và chồng tăng lên chóng mặt. Bên cạnh đó nhiều dân mạng cũng miệt thị, xúc phạm chồng cô bằng nhiều lời lẽ nặng nề khiến L.C. phải lên tiếng đính chính là cô và chồng vẫn đang hạnh phúc, chồng cô không hề ngoại tình. Vì kẻ thứ ba thường xuyên gạ gẫm chồng nên L.C. mới đi đánh ghen.

Vợ bầu kéo hội chị em đánh ghen xát ớt vùng kín cực dã man - Ảnh: Facebook

Đánh ghen cạo đầu

Vụ đánh ghen cạo trụi nửa đầu bồ nhí xảy ra ngày 15/11/2017 tại Hà Nội. Người đăng tải sự việc cho biết cô gái trẻ vì quan hệ bất chính với một người đàn ông đã có gia đình nên bị chị vợ kéo người đến đánh đập dã man. Cô gái xinh đẹp chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, nhìn mái tóc dài vương vãi dưới đất sau khi bị cạo trụi một nửa đầu.

Bị đánh ghen cạo trụi nửa đầu, cô gái xinh đẹp thẫn thờ nhìn mái tóc dài vương vãi dưới đất - Ảnh: Facebook

Đánh ghen hot girl bê bết máu

Ngày 24/11/2017, tài khoản Facebook T.T. đăng tải loạt ảnh hot girl xinh đẹp K.L. bị đánh ghen dã man khiến cộng đồng mạng "dậy sóng". Theo T.T., nguyên nhân cô gái xinh đẹp bị đánh là do phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Cô gái trẻ bị đánh ghen bê bết máu do cặp kè với chồng người khác - Ảnh: Facebook