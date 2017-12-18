Hẹn hò với gái có chồng, người đàn ông bị trói vào cột đánh ghen dã man

Đời sống 18/12/2017 19:23

Bay một quãng đường rất xa để gặp người phụ nữ mình hẹn hò qua mạng, tuy nhiên người đàn ông đã bị trói vào cột đánh đập dã man khi chồng nhân tình phát hiện.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh ghen dã man vì dính líu với gái có chồng khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân bị một nhóm người trói nghiến vào gốc cây và dùng thắt lưng da quật tới tấp.

 

Clip: Người đàn ông bị đánh ghen dã man vì cặp kè với gái có chồng

Theo Ngoisao.net, người đàn ông họ Liu này đã có vợ, sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau thời gian hẹn hò qua mạng xã hội, Liu đã bay gần 1200 km đến thành phố Phú Nguyên, tỉnh Vân Nam để gặp chị Duan vào ngày 11/12 vừa qua. Tuy nhiên, Liu đã phải trả giá đắt khi bị chồng nhân tình phát giác.

Hẹn hò với gái có chồng, người đàn ông bị trói vào cột đánh ghen dã man - Ảnh 1
Cặp kè với gái có chồng, Liu bị đánh ghen dã man bằng thắt lưng da - Ảnh cắt từ clip

Khi tới tìm Duan, người đàn ông này bị chồng của cô và một số bạn bè vây đánh, trói vào gốc cây và dùng thắt lưng da quật tới tấp. Một số người đi đường nhìn thấy nhưng không can thiệp. Họ chỉ quay lại bằng điện thoại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi bị đánh vào lưng và chân, Liu còn bị bắt quỳ xuống để xin lỗi anh chồng. Một số nhân chứng cho biết cô Duan không xuất hiện.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip thu hút sự chú ý của dư luận và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người đàn ông này đã nhận được kết cục thích đáng khi phản bội vợ và có ý định cặp kè với gái có chồng. Tuy nhiên, số khác lại phản đối hành vi đánh đập, làm nhục người khác giữa đường và yêu cầu cảnh sát vào cuộc xử lý vụ việc.

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ

Vì hành vi phá hoại gia đình người khác, cô gái được cho là bồ nhí bị đánh ghen dã man ngay tại phòng trọ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đánh ghen vợ ngoại tình clip đánh ghen dã man chồng bắt quả tang vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 44 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 44 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 44 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?