Bay một quãng đường rất xa để gặp người phụ nữ mình hẹn hò qua mạng, tuy nhiên người đàn ông đã bị trói vào cột đánh đập dã man khi chồng nhân tình phát hiện.

Mới đây, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người đàn ông bị đánh ghen dã man vì dính líu với gái có chồng khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán. Theo hình ảnh trong clip, nạn nhân bị một nhóm người trói nghiến vào gốc cây và dùng thắt lưng da quật tới tấp.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

Clip: Người đàn ông bị đánh ghen dã man vì cặp kè với gái có chồng

Theo Ngoisao.net, người đàn ông họ Liu này đã có vợ, sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau thời gian hẹn hò qua mạng xã hội, Liu đã bay gần 1200 km đến thành phố Phú Nguyên, tỉnh Vân Nam để gặp chị Duan vào ngày 11/12 vừa qua. Tuy nhiên, Liu đã phải trả giá đắt khi bị chồng nhân tình phát giác.

Khi tới tìm Duan, người đàn ông này bị chồng của cô và một số bạn bè vây đánh, trói vào gốc cây và dùng thắt lưng da quật tới tấp. Một số người đi đường nhìn thấy nhưng không can thiệp. Họ chỉ quay lại bằng điện thoại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi bị đánh vào lưng và chân, Liu còn bị bắt quỳ xuống để xin lỗi anh chồng. Một số nhân chứng cho biết cô Duan không xuất hiện.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, clip thu hút sự chú ý của dư luận và nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng người đàn ông này đã nhận được kết cục thích đáng khi phản bội vợ và có ý định cặp kè với gái có chồng. Tuy nhiên, số khác lại phản đối hành vi đánh đập, làm nhục người khác giữa đường và yêu cầu cảnh sát vào cuộc xử lý vụ việc.

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ Vì hành vi phá hoại gia đình người khác, cô gái được cho là bồ nhí bị đánh ghen dã man ngay tại phòng trọ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hen-ho-voi-gai-co-chong-nguoi-dan-ong-bi-troi-vao-cot-danh-ghen-da-man-262955.html